Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff, prima apariție cu micuța Jacqueline Marie: "Este cel mai frumos cadou"

Diana Pârvu și Sergiu Negotiu Piloff au devenit joi, 15 aprilie, părinți pentru prima dată. După ce s-a luptat ani de zile cu endometrioza, fosta prezentatoarea de la Kanal D și-a văzut visul devenit realitate.

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff și-au botezat fetița

În urmă cu doar o săptămână, Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff și-au botezat fiica. Evenimentul fericit a avut loc în Sibiu, iar părinții au fost extrem de emoționați. Micuța Jacqueline Marie a fost o splendoare, fiind în centrul atenției toată ziua. Unde mai pui faptul că fetița a schimbat mai bine de trei ținute de-a lungul zilei și nu a scos nici măcar un sunet în momentul creștinării. Invitat în platoul Teo Show, Sergiu Negoțiu Piloff a povestit cum a decurs întreaga zi.

„A fost atât de cuminte, a fost atât de liniștită. Părintele a luat-o, a plimbat-o, a dat-o la nași. Nimic, ea a fost liniștită. Am avut un moment în care nu am putut să mă mai abțin. Momentul în care preotul a spus că micuța Jacqline Marie își primește îngerul păzitor, eu nu am putut să mă mai abțin. A fost atât de frumos din toate punctele de vedere”, a declarat tatăl lui Jacqueline.

Prima apariție la TV a micuței Jacqueline Marie

Pentru prima dată, micuța Jacqueline Marie a fost invitată într-un platou de televiziune, bineînțeles alături de părinții ei minunați. Chiar de ziua de naștere a prezentatorului, Diana Pârvu a decis să vină în platoul Teo Show cu fiica ei și să îi facă o urare pe cinste soțului ei.

î Micuța Jacqueline Marie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Extrem de emoționat, prezentatorul abia și-a găsit cuvintele necesare pentru a transmite ceea ce simțea. Sergiu declară că fetița lui este cel mai frumos cadou pe care l-a putut primi vreodată, iar asta se poate observa cu ochiul liber, pentru că Jacqueline este cu adevărat o splendoare de fetiță.

Micuța Jacqueline Marie și Segiu Negoțiu[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Este cel mai frumos cadou pe care l-am putut primi vreodată. Ea este Jacqueline. Ne-am cunoscut în urma cu 7 ani( n.r.- cu Diana Pârvu). Eu aș mai vrea un copil", a declarat Sergiu.

Sergiu Negoțiu Piloff și fiica lui[Sursa foto: Captură KANAL D]