O prezentatoare TV, însărcinată în 8 luni, a făcut COVID: "Am scăpat cu viață"

Olga Popa, prezentatoare TV, a trecut prin momente cât se poate de dificile în ciuda faptului că, în teorie, trebuia să fie o perioadă superbă a vieții sale, fiind însărcinată, s-a îmbolnăvit cu COVID-19.

În luna decembrie, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, își anunța fanii că este însărcinată pentru prima oară. Din nefericire, patru luni mai târziu, vedeta a trecut prin momente traumatizante pentru că Olga Popa s-a infectat cu COVID-19. Aflată în luna a opta de sarcină, vedeta a traversat momente dificile, pe care le-a împărtășit cu fanii ei de pe contul de socializare. Mai mult, mărturisea ea, a contractat temutul virus exact „când îi era lumea mai dragă”, iar asta în pofida faptului că s-a ferit cât a putut un an întreg…

”Am reușit să mă îmbolnăvesc de Covid-19 în luna a opta de sarcina. Ce ar fi trebuit să fie vlogul meu de prezentare sau despre ultima perioadă frumoasă cu burtică de graviduță, s-a tranformat în vlogul despre experiență COVID- 19. Am ales să fac un vlog în care să povestesc pe larg tot ce am simțit în ultima lună de sarcină. De la ziua în care am aflat că trebuie să mă injectez zi de zi, până în clipă în care am scăpat cu viață de virusul pe care nici măcar cei mai renumiți medici din lume nu știu exact cum să îl trateze”, spunea Olga Popa pe contul ei de socializare.

Olga Popa a trecut cu succes peste boala

Nașul prezentatoarei TV este Mihai Morar

Din fericire însă, problemele generate de virusul care face ravagii în România și în întreaga lume nu au fost grave pentru Olga Popa și nici pentru copilașul pe care îl are în burtică, motiv pentru care, acum, se poate bucura de ultimele zile de graviduță, prezentatoarea Tv fiind nerăbdătoare să își țină în brațe copilul care, culmea, conform studiilor, ar putea avea acum imunitate împotriva coronavirusului.

Olga Popa a tinut sa imortalizeze momentele din sarcina

”Am păstrat bine în telefon câteva poze de care știam sigur că voi avea nevoie fix în perioada asta. După o sarcină fără nicio poftă, fără grețuri sau alte neplăceri (dacă ar fi să exclud injecțiile cu Clexane și experiența COVID-19 despre care vă povestesc pe larg în vlog) a venit și momentul meu “de glorie” cu activități și program de gravidă, cu stat în vârful patului, primit diverse colete pentru bebe, ascultat pe repeat podcasturile nașului Mihai Morar și alte câteva pe care le-am descoperit recent și bineînțeles documentatul pe ultima sută de metri despre tot ce înseamnă nașterea, tipul de anestezie și ceva detalii pe care abia aștept să le dezbatem aici despre ce e important de știut înainte de a veni pe lume bebe, de la banalul bagaj de maternitate, la cum va decurge operația, apoi recuperarea și scăpatul de kilograme, părerile voastre personale cu privire la mult prea comentatul alăptat, dar și ce ar trebui să știu încă din primele ore și zile cu ghimizdrocul. Știu că mămicilor le place să dea sfaturi, așa că, hit me cu tot ce știți și aveți mai bun din experiențele voastre”, a notat Olga Popa în momentul în care, din fericire, a scăpat de temutul virus.