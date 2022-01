“Dieta de slăbire” pe care o ține Cristina Șișcanu de când are Covid. Ce mănâncă acum, în carantină

In articol:

Recent, Cristina Șișcanu i-a îngrijorat pe fanii săi atunci când a anunțat pe Instagram că a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Soția lui Mădălin Ionescu le-a spus urmăritorilor ei că se simte bine, iar acum se află în carantină alături de mezina familiei, Petra.

Fiica Cristinei Șișcanu: ”Te îngrași”

Cu toate acestea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” încearcă să facă fel și fel de activități cu micuța sa și de curând a postat chiar un filmuleț, în care prezenta ”dieta de slăbire”, amuzându-i copios pe fani.

Partenera de viață a lui Mădălin Ionescu a slăbit mai bine de 27 de kg în ultima vreme, iar de când a dat jos kilogramele în plus, vedeta nu se abate niciodată de la stilul de viață sănătos pe care îl are. Ei bine, însă, cu toate acestea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” se află în carantină alături de fiica sa, Petra, și a încercat să-i amuze pe fanii ei, făcând un videoclip amuzant, despre ”dieta de slăbire”.

Mai precis, Cristina Șișcanu s-a filmat alături de micuța ei, iar în videoclip pare că vedeta se ascunde ca cea mică să nu o vadă, abătându-se de la dietă. Dintr-o dată, Petra o vede și îi spune: „Mami, te îngrași!”. Alături de filmulețul postat de Cristina Șișcanu în mediul online, vedeta a scris și un mesaj, mai precis: „Dieta mea de slăbire” .

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Cristina Șișcanu și Petra, mai au și alte activități împreună de când se află acasă, în carantină. Vedeta a postat mai multe filmulețe pe InstaStory, acolo unde le-a arătat fanilor săi că a gătit cu cea mică, dar au și desenat împreună și multe altele.

Cristina Șișcanu a gătit alături de fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu și-a retras fiica de la grădiniță din cauza pandemiei de COVID-19

Anul trecut, mai precis în luna octombrie, Cristina Șișcanu își anunța fanii de pe rețelele de socializare că a retras-o pe fiica ei, Petra, de la grădiniță, îngrijorată fiind la momentul respectiv de cum evoluează pandemia de Covid-19.

Atunci, pe pagina personală de Instagram, vedeta și-a motivat decizia, explicând că la grădiniță micuța ei ia contact cu mai mulți copii și ar putea să contacteze virusul. De asemenea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a mai povestit că are mai mulți prieteni care au fost infectați cu noul coronavirus din cauza copiilor lor care au adus virusul de la școală sau de la grădiniță.

„Mă bucur că am fost foarte inspirați și nu am mai trimis-o pe Petra la grădi, nu mai știu… Cred că de aproape două săptămâni nu mai merge. Recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID, evident, iar în felul acesta am ferit-o. Mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală”, a declarat Cristina Șișcanu, pe Instagram, în luna octombrie a anului trecut.

