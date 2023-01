Din ce face Anda Adam avere. Afacerea artistei despre care nu mulți știu

In articol:

Cu o carieră înfloritoare în domeniul muzicii, Anda Adam se numără printre cele mai de succes femei din România. Însă artista nu a făcut avere doar din muzică, ci are mai multe afaceri despre care nu mulți știu.

Din ce face Anda Adam avere

Iată cu ce se mai ocupă Anda Adam și ce avere are celebra cântăreață!

Pe lângă cariera de mai bine de 20 de ani în muzică, Anda Adam începe să se facă remarcată și în domeniul afacerilor, reușind să strângă o avere impresionantă. De curând, cunoscuta cântăreață și-a întemeiat o afacere în domeniul cosmeticelor și și-a lansat propriul parfum.

„Nu vrei să știi cât am mirosit, mai bine zis. Vreo patru luni am mirosit arome, foarte multe arome. Astăzi trei, mâine 10, după aceea șapte, cinci. Că nasul nu poate duce prea multe, dar să știi că mi-a ieșit combinația asta, …, care este o combinație ce creează foarte mare dependență. Am ales lebăda pentru că mă definește așa, eu sunt o lebăduță așa drăguță, dar mai scot și câte o gheară din când în când.

Glumesc, eu sunt un om foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult sticla, designul, calitatea sticlei. Capacul este din metal. M-a fascinat sticla pentru că eu, de multe ori, când mi-am cumpărat un parfum, m-a convins sticla să cumpăr parfumul așa că am mers și pe ideea asta, că dacă sticla va fi una specială, te va tenta să-l cumperi, apoi te dă pe spate și cum miroase. Deja consider că am plecat într-un proiect cu dreptul și că va fi un proiect de succes”, a dezvăluit Anda Adam, pentru Ego.ro.

Între timp, pe lângă afacerea cu parfumuri, Anda Adam a reușit să deschidă un club de noapte în Cluj. Dar asta nu este tot! Artista mai face avere și în domeniul imobiliarelor. Averea celebrei cântărețe vine și din vânzarea și cumpărarea imobilelor din zona Pipera.

Ce altă afacere vrea Anda Adam să lanseze

Anda Adam a hotărât să-și înființeze o nouă afacere alături de soțul său, Yosif. Cei doi au decis de comun acord să își întemeieze o afacere în domeniul cosmeticelor și să lanseze o linie de machiaje.

Citește și: Biografie Anda Adam. Vârstă, carieră, avere, familie. Artista a renunțat la Harvard în favoarea muzicii

„O să scot și cosmetice în ideea în care mie îmi plac foarte mult fardurile, le folosesc foarte mult și vreau să mă extind un pic spre zona asta de make-up. Mai am și alte surprize, dar nu vreau să dezvălui astăzi. Dar eu mai construiesc și niște case, le scot la vânzare, am deschis și club în Cluj, am și colecția de costume de baie, dar nu degeaba am scos piesa, care mă definește, și anume, „Poate fata'", a mai povestit Anda Adam pentru sursa citată anterior.

