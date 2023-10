Din ce își câștigă Elena Cârstea banii, la 8 luni după ce a suferit atacul cerebral? Artista s-a implicat într-o afacere inedită: „Am vândut deja cinci”

In articol:

Viața Elenei Cârstea s-a schimbat total în urmă cu 8 luni, atunci când a suferit un accident vascular cerebral. Deși a trecut atâta timp de atunci, artista încă nu și-a revenit complet, astfel încât nu-și poate relua activitățile profesionale. Prin urmare, vedeta a găsit o altă modalitate pentru a avea o sursă de venit, și anume, vânzarea de pisici de rasă.

Înainte să se lupte cu problemele de sănătate, Elena Cârstea, care locuiește în America de ani buni, era agent imobiliar. Din păcate, vedeta nu se poate întoarce la job, căci încă se recuperează după ce a suferit un AVC, așa că s-a implicat într-o afacere inedită, și anume, vânzarea de pisici.

Artista este deja cunoscută pentru faptul că iubește mult animalele, așa că a intrat în afacerea cu persane, care îi aduce venituri destul de mari. Elena Cârstea a declarat recent că a vândut deja câțiva pui de pisică din cei 9 pe care îi avea și a câștigat sume mari pe urma acestora. De asemenea, în curând, vedeta va participa la un concurs cu unul dintre animăluțele sale.

„Am vândut deja cinci pui, din cei 9 pe care-i am. Unul îl dau cu 2000 de dolari, deși se vând și mai scump. Îi dau de când sunt mici, ca să nu mă atașez prea tare de ei. Am fost solicitată să merg cu Misty la concursul internațional, ce va avea loc în luna noiembrie, la Palm Beach. Am mai cumpărat și o altă persană, dar din Bulgaria, pentru că în România nu am găsit. Am plătit deja cam 4000 de euro, acum trebuie să găsesc cea mai bună soluție privind transportul său în America. Pentru a putea participa la concurs, pisica nu trebuie să fie sterilizată”, a declarat Elena Cârstea pentru Cancan.ro.

Elena Cârstea s-a implicat într-o afacere inedită [Sursa foto: Facebook]

Cum se simte Elena Cârstea, după ce a suferit un AVC?

În urmă cu două luni, artista povestea care este starea ei de sănătate, la ceva timp după ce s-a confruntat cu gravele probleme. Elena Cârstea mărturisea că se află în perioada de recuperare și că se deplasează cu greu, fiind nevoită să folosească un baston. În plus, vedeta și-a schimbat total modul de viață. A renunțat la toate viciile, pentru a se vindeca rapid.

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină. Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc…Iar fără țigare, nici cafeaua nu mai are același gust… Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa ”, povestea Elena Cârstea, pentru sursa menționată anterior.