Dinu Maxer, prima reacție după ce a fost anunțat divorțul! Ce a apărut pe contul de Instagram al Deei Maxer, la scurt timp după ce a dat vestea | EXCLUSIV

Deea și Dinu Maxer au decis să se separe, după o poveste de iubire de 18 ani. Cei doi au pus punct mariajului, iar vestea a fost dată de amândoi, în mediul online.

Deea și Dinu Maxer au trăit o poveste de iubire de aproape două decenii. Frumoasa brunetă și artistul au împreună doi copii, însă din motive necunoscute încă au decis să meargă pe drumuri separate. Deea Maxer a fost prima care a anunțat divorțul pe contul său de Instagram, iar la scurt timp mesajul a fost publicat și de cel care i-a fost alături timp de 18 ani.

Deea și Dinu Maxer divorțează după 18 ani de relație

Deea și Dinu Maxer i-au luat pe fani prin surprindere, decizia lor fiind una total neașteptată. Cei mai mulți dintre internauți au postat la fotografia și la mesajul postat de fiecare dintre ei exprimându-și regretul, dar și speranța că totul ar fi doar o glumă.

"Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer!

Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea si Dinu Maxer", au scris Deea și Dinu Maxer pe paginile de Instagram.

Dinu Maxer, prima reacție după ce a fost anunțat divorțul

Decizia celor doi a fost una cu totul și cu totul neașteptată. Discreți și având doar cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt, Deea și Dinu Maxer au încheiat cei 14 ani de căsnicie.

Contactat de către jurnaliștii WOWbiz.ro pentru o prima reacție după ce a fost publicat mesajul din mediul online, Dinu Maxer a refuzat să comenteze informațiile cu privire la divorț. Artistul a distribuit și el același mesaj, în mediul online, la scurt timp după Deea.

Între Deea și Dinu Maxer a fost o diferență de vârstă de 16 ani, iar înainte să o ia de soție pe frumoasa brunetă, artistul a mai fost căsătorit. Deea și Dinu Maxer și-au unit destinele în timpul unei ceremonii de vis la malul mării, iar petrecerea a avut loc într-un decor de poveste, chiar pe plajă.

Ce a apărut pe profilul de Instagram al Deei Maxer, la scurt timp după anunț

Fanii au fost extrem de vigilenți în ceea ce privește vestea divorțului. Mulți dintre internauți au sperat că este vorba despre o glumă, însă cineva i-a scris frumoasei brunete că se aștepta și la aceste noutăți pentru că nu mai văzuse se multă vreme postări alături de soțul ei.

"Eu am înțeles ceva, pentru că nu ați m-ai apărut împreună de ceva timp", i-a transmis un internaut Deei Maxer, la fotografie ce anunța divorțul.

"Pentru cei care te urmăresc a venit doar ca o confirmare... postările tale erau din ce în ce mai motivaționale, tu aveai activități diferite, se vedea că ceva se întâmplă... Greu dar un pas înainte", a mai fost unul dintre mesajele primite de Deea Maxer pe Instagram.

Dinu Maxer, un adevărat susținător al soției sale

De-a lungul anilor, Dinu Maxer a susținut-o în mod constant pe soția și a avut doar cuvinte de laudă la adresa sa. În trecut, acesta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre afacerile soției, dar și despre procedurile de înfrumusețare la care au apelat amândoi.

"Nu numai că o susțin, ci mi-am făcut și eu în această toamnă prima intervenție chirurgicală la nivelul feței- o blefaroplastie superioară și inferioară. Sunt adeptul intervențiilor estetice atunci când este necesar, chiar dacă e vorba de o intervenție chirurgicală sau de proceduri minim invazive.

Deea a văzut problema la mine și m-a dus la un vechi prieten din liceu, care acum e medic estetician", dezvăluia Dinu Maxer în toamna anului trecut, pentru WOWbiz.ro.

