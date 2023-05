„Doamne, ce binecuvântare” Moment plin de emoție în familia Vlăduței Lupău! Toată lumea s-a bucurat

In articol:

Vlăduța Lupău se consideră un om foarte norocos că încă are alături cele mai dragi persoane din viața sa, care i-au fost alături întreaga perioada copilăriei. Acum, după ce a devenit mămică pentru prima oară, își dă seama din ce în ce mai mult cât de important este pentru fiul ei să trăiască în preajma oamenilor care i-au dat ei o educație aleasă și care au ajutat-o să devină omul care este astăzi.

Pentru că familia pentru ea este extrem de importantă și, chiar dacă acum are o viață destul de aglomerată, nu uită niciodată ca, din când în când, să viziteze persoanele cele mai în vârstă din familia sa, care au contribuit într-o mare măsură la educația ei și care au învățat-o cum să fie un om de mare valoare. Este vorba chiar despre bunica sa, Moașa Mărie, despre care își dorește să audă numai de bune multă vreme de acum înainte.

Vlăduța Lupău, imagini emoționante alături de bunica sa

Recent, artista le-a făcut o mare bucurie fanilor ei, după ce a postat în mediul online mai multe imagini în care le-a arătat-o pe bunica sa, cea alături de care și-a trăit copilăria și care, de când a venit pe lume micuțul Iair, a devenit și străbunică. Fericită peste măsură că a avut ocazia să revină în locul în care a copilărit, a scris un mesaj emoționant prin care și-a exprimat bucuria că bunica sa încă se mai află în viață și că Iair se poate bucura de un exemplu demn de urmat.

„Doamne… ce binecuvântare că ai îngăduit’o pe Moașa Mărie~ bunica mea și străbunica lui Iair, să își cunoască strănepoții. Nu știu în ce direcție se îndreaptă lumea asta și generația copilului meu… dar sunt bucuroasă că eu am crescut sub educația bunicilor si a părinților mei. Din mâna lor am devenit OM. La 83 de ani … bunica mea a zis că își mai dorește să’l vadă umblând… iar eu i-am zis că îmi doresc să-l vadă mire.”, a scris Vlăduța Lupău în mediul online.

