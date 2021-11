"Doctorul minune", episodul de vineri, 26 noiembrie 2021: Ali îl demască pe noul medic chirurg

In articol:

Noul episod din "Doctorul minune" prezintă noi întâmplări tensionate din spital, iar Ali este în centrul lor. Cum va reuși Ali să arate cine este cu adevărat noul medic chirurg, vedeți în episodul de vineri, 26 noiembrie 2021.

"Doctorul minune", episodul de vineri, 26 noiembrie 2021

"Doctorul minune", episodul de vineri, 26 noiembrie 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ali descoperă faptul că noul medic chirurg Muhsin s-a înșelat în privința diagnosticului tânărului Caner, tânărul care a ajuns în stare gravă la spital, în urma loviturilor repetate primite din partea unor colegi. Dr. Muhsin nu vede cu ochi buni <observațiile> lui Ali și renunță la ajutorul tânărului rezident. Ali însă nu renunță și împreună cu Nazlî încearcă să reconstituie evenimentele tragice în care victimă a fost tânărul Caner, din dorința de a găsi soluția vindecării tânărului.

Ali reușește un lucru incredibil pentru Caner, însă are de înfruntat, din nou, prejudecățile unor colegi.

Dr.

Ferman surprinde un moment de între Beliz și Tanju și reacționează. Beliz încearcă să-i explice lui Ferman că doar încerca să-l ajute pe Tanju, care manifesta dificultăți la nivelul membrelor inferioare, însă fără rezultat.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.

Sunt ultimele episoade din "Doctorul minune"

"Doctorul minune" se apropie de final. Povestea emoționantă din serial a ajuns rapid la inimile telespectatorilor din toate țările în care a fost difuzat. Scenariul a fost o provocare pentru toți actorii care joacă în serial. Taner Olmez, actorul care interpretează rolul lui Ali Vefa, a declarat într-un interviu pentru presa din Turcia că s-a documentat câteva luni pentru rolul său.

"Am întâlnit mulți copii cu autism, am vorbit cu familiile lor. De cele mai multe ori am tăcut și am observat, m-am implicat în lumea lor. M-am dus la ei acasă, am stat cu ei în camera lor. Ali este un personaj special, dar și pentru un rol secundar aș dedica timp să mă documentez, așa am procedat mereu. Asta este datoria fiecărui actor, este o responsabilitate pe care o are în fața publicului.", a adăugat Taner Olmez potrivit instyle.com.