Doi bărbați sfidează toate regulile de pandemie, dar și de bun simț! Cum au fost surprinși în transportul public

Imagini incredibile surprinse de un călător în autorbuzul 139, care circulă prin cartierul Ferentari. Doi bărbați în toată firea încalcă atât regulile impuse de autorități pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, dar și pe cele de bun simț.

Fără mască și cu țigara aprinsă în transportul public [Sursa foto: Captură ]

Imaginile sunt din vara anului trecut, mai exact finalul lui iulie 2020, când în România portul măștii de protecție era obligatoriu, dar se pare că nu pentru toată lumea, cel puțin asta o dovestesc doi bărbați.

Un călător care s-a urcat în autobuzul 139 a rămas cu un gust amar, după ce i-a surprins pe alți doi care nu purtau mască. Ba mai mult, unul dintre ei chiar își aprinsese țigara, fără să se gândească dacă îi deranjează sau nu și pe ceilalți cetățeni care se aflau în aceeași mașină cu el, iar de faptul că este ilegal nici nu mai vorbim.

Cei doi își văd liniștiți de drumul lor, până ce unul dintre ei își dă seama că este filmat și reacționează.

Cum au reacționat internauții la vederea imaginilor

Videoclipul a strâns peste 170 de mii de vizualizări și peste 160 de comentarii. Oamenii spun că este o „practică” în cartierul Ferentari să sfiedezi cât mai multe legi, în timp ce alții spun că îi cunosc pe cei doi din imagini, care ar fi mai mereu sub influența substanțelor interzise.

Alți internauți chiar spun că au ales să plece de la oraș, sătui de astfel de comportamente, în timp ce unii blamează gestul lor de a nu purta masca de protecție.

„Frumoasa Românie, revin peste 20 de ani/ Imi aduc aminte de astfel de momente!! De aceea m-am mutat la țară, este mai bine la 30 km distanță de astfel de elemente!!/ Hahaha, ceva normal pentru zonă/ Daca vrei senzații tari, plimba-te cu autobuzul din Ferentari/ Ii vad pe acesti „domni" din cand in cand dimineata, in 139, la fel de „rupţi” ca in video.../ Bucuresti au zis, Capitala Europeana au zis.../ Nu poartă nimeni măscuță?”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților la videoclipul care este viral pe internet.