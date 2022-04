Doinița Oancea a avut un moment de mare răscruce în teatru! Dezvăluiri din culisele celebrelor ei proiecte: "M-am speriat puțin" | EXCLUSIV

In articol:

Doinița Oancea este una dintre cele mai mari actrițe din țara noastră. Românii o iubesc pentru talentul, carisma și transparența ei. Indiferent de proiectele pe care le-a avut și succesul pe care acestea i l-au adus, Doinița a rămas un om simplu și modest.

Despre cine vrea Doinița Oancea să facă un film?

A jucat alături de nume grele din industria actoriei, printre care și celebra Carmen Tămase.

Doinița Oancea este o actriță desăvârșită și asta o spun proiectele la care a luat parte de-a lungul timpului. În cadrul unui interviu cu WOWbiz.ro, aceasta a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată să producă propriul film și pe cine ar numi să joace rolul protagonistului. Doinița a oferit un răspuns neașteptat și a spus chiar și genul pe care și l-ar dori pentru filmul ei.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

"Mi-ar plăcea să fac un film. Ar fi unul dramatic, despre viața mamei mele. Pe ea aș pune-o să joace în rolul principal. A avut o viață foarte grea și este o femeie extraordinar de puternică, care a răzbit și a reușit să facă foarte multe nu doar pentru mine, ci și pentru membrii familiei ei ca să zic așa.", a mărturisit Doinița Oancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Ce spune Doinița Oancea despre Lora și Ionuț Ghenu, fostul ei iubit: „Le doresc să fie...”

Doinița Oancea, probleme în cariera de actorie

Deși a avut și are în continuare o carieră de mare succes, Doinița Oancea recunoaște că a existat o perioadă în viața ei, când s-a confruntat cu anumite probleme în ceea ce privește direcția în care ar trebui să se îndrepte.

Astfel, aflăm dacă celebra actriță a vrut vreodată să renunțe la teatru sauj considerat reprofilarea în carieră.

"Nu am avut niciun moment în care să vreau să renunț la teatru, dar am avut un moment în care am terminat 4 ani de proiecte și nu am știut exact ce urmează să fac, pentru că eram liberă de contract și nu știam. M-am speriat puțin, nu știam în ce zonă să mă îndrept. Nu am părăsit niciodată iubirea pentru actorie, am rămas cumva cu asta. Mi-am mai ocupat timpul și am mai găsit și alte lucruri care să îmi facă plăcere, în așa fel încât să pot să mă întorc oricând la ce iubesc cel mai mult.", a mărturisit Doinița Oancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.