Doinița Oancea a găsit cheia succesului: „Țin cont” Cum reușește actrița să-și gestioneze viața, astfel încât să aibă parte numai de bucurii?

Doinița Oancea are 40 de ani și până la această vârstă a reușit să bifeze cam tot ce și-a propus. Este actriță, profesoară de teatru și una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul timpului aducându-i un public imens.

Însă, pe lângă viața profesională, bruneta se laudă și cu o viață personală la fel de palpitantă. Astfel, după ani la rând petrecuți în lumina reflectoarelor și făcând slalom între evenimentele profesionale și cele personale, actrița spune că a ajuns în punctul în care acum știe cum să îmbine totul.

Doinița Oancea știe cum să îmbine utilul cu plăcutul

Pentru că nu vrea să rămână în urmă la niciun capitol, Doinița Oancea spune că-și face agenda zilnică în funcție de programul profesional.

Nu-și permite să-și piardă nopțile dacă știe că a doua zi are cursuri sau filmări, așa că, distracția vine în perioadele sale mai libere.

Însă, dacă se întâmplă să se suprapună muncă cu serile nebune, vedeta spune că nu abuzează, astfel că nici nu există ulterior regrete și probleme.

Iar asta se datorează faptului că, indiferent cât de mult ar pierde nopțile, nu îmbină asta cu alcoolul.

Nu este băutoare și astfel, după distracție, poate să ajungă și la muncă, chiar dacă mult mai obosită, deși evită să se întâmple asta.

”Sunt o fire foarte activă de obicei. Într-adevăr am momente și când nu am chef să ies din casă și poate să fie și săptămâni în șir. Dar cred că nu am nevoie de refacere pentru că nu consum alcool și atunci… Când pierd noaptea pot să fiu obosită, dar nu e nimic grav că ești obosit. Dacă ai noroc și poți să dormi mai mult a doua zi, bine, dacă nu recuperezi… Țin cont. De exemplu dacă am lucruri de făcut, am filmări sau merg la școală, nu îmi permit să pierd nopțile și să mă duc obosită la copii sau să vin la filmări și să nu-mi fac treaba cum ar trebui”, a povestit Doinița Oancea, conform Ego.ro.