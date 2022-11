Doliu în familia Olguței Berbec. Interpreta de muzică populară trece prin momente cumplite: "Am fost lumina ochilor tăi, acum ai plecat într-o lume mai bună"

In articol:

Olguța Berbec și soțul ei trec se confruntă cu momente dificile. Întreaga familie este în doliu, după ce bunicul lui Remus Novak s-a stins din viață.

Soțul Olguței Berbec și-a pierdut bunicul

Olguța Berbec îi este alături soțului ei în aceste clipe grele. Remus Novak a anunțat recent, pe rețelele de socializare, că bunicul lui a decedat. Îndurerat, artistul a publicat un mesaj emoționant pe contul personal de Instagram, în dreptul unei fotografii cu bunicul său, cu care avea o legătură specială: "Tatu…tu ai fost copilăria mea…ai fost în fiecare seară "Harap Alb", "Prâslea cel voinic", "Ursul păcălit de vulpe" sau "Ivan Turbincă"… Am fost lumina ochilor tăi și mi-ai dăruit tot ce ai avut mai bun pe lume… Acum ai plecat într-o lume mai bună…iar acolo Sus sper să fii la fel de fericit și mândru de mine, așa cum ai fost mereu… O să îmi fie tare dor de tine, Tatule…", a scris soțul Olguței Berbec, în mediul online.

Olguța Berbec, marcată încă de moartea lui Petrică Mîțu Stoian

Nu este prima oară când Olguța Berbec pierde pe cineva drag. Chiar dacă nu a fost vorba despre un membru din familie, în urmă cu an artista a trecut prin momente la fel de grele, atunci când Petrică Mîțu Stoian s-a

stins subit, pe patul de spital. Interpreta de muzică populară recunoaște că nu s-a obișnuit nici acum să vorbească la trecut despre colegul ei de breaslă:

A avut dreptate și cred că a fost un moment cheie. Pe parcursul timpului ne-am întâlnit la diverse evenimente și unul dintre cele mai importante din viața mea, care contează foarte mult, mi l-am dorit foarte mult la nunta noastră și a fost prezent. A cântat și, de fiecare dată când îmi aduc aminte, am o bucurie în suflet că a fost prezent acolo. Nunta a avut loc la Timișoara, eu sunt din Mehedinți și am simțit, cumva, că nu sunt singură între bănățeni. Aveam mehedințeanul cel mai de frunte la nuntă, m-a făcut fericită cu acest lucru. Legat de ceea ce vă povestesc acum, am mulțumirea că pe tot parcursul vieții, l-am asigurat de prețuirea mea, nu am regrete de niciun fel la modul că trebuia să îi spun sau să fac mai mult. Mi-a fost drag și întotdeauna când am avut ocazia, i-a arătat respect și prețuire.", a declarat Olguța Berbec, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Olguța Berbec și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: colaj wowbiz.ro]