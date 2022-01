Doliu în lumea muzicii lăutărești! A murit Rela Ciulei, un vestit rapsod popular

In articol:

Este doliu în lumea muzicii lăutărești, după ce Rela Ciulei, un vestit rapsod popular și sufletul tarafului ”Rapsozii Gorjului”, s-a stins din viață astăzi, 23 ianuarie.

Rela Ciulei era soră cu marele violonist Victor Țambu

Una dintre emblemele muzicii lăutărești s-a născut la Telești, județul Gorj, în anul 1938, într-o familie de muzicanți, iar aceasta a trecut în neființă la vârsta de 84 de ani.

Născută într-o familie de muzicanți, Rela Ciulei a moștenit talentul de la tatăl său, Ioniță Țambu, unul dintre cei mai cunoscuți lăutari din zonă, la vremea aceea. De asemenea, Aurelia Țambu, pe numele ei real, era soră cu marele violonist Victor Țambu.

Rela Ciulei a cântat pe marile scene ale României, iar taraful din Peştişani îi poartă numele regretatei interprete de muzică lăutărească.

De-a lungul anilor, artista a primit numeroase premii, iar la vârsta de 12 ani, Rela Ciulei a obținut premiul cel mare la un festival al lăutarilor din Târgu Jiu. La vremea respectivă, Rela Ciulei a reușit să impresioneze pe toată lumea cu interpretarea piesei „Făcui o prostie și vreau să o mai fac”.

Începând cu anul 2005, cunoscuta lăutăreasă a fost membru al Tarafului tradițional „Rapsozii Gorjului” al Școlii Populare de Artă, înființat de fratele său, Victor Țambu.

Rela Ciulei [Sursa foto: Captură YouTube]

Rela Ciulei a declarat cu mai mult timp în urmă că toată cariera sa se datorează tatălui ei

În urmă cu ceva timp, Rela Ciulei declara că toată cariera sa se datorează tatălui ei care a fost alături de ea tot timpul și a susținut-o necondiționat.

Pe lângă talentul vocal, artista mai era cunoscută și pentru cum cânta la chitară, iar tot în cadrul aceluiași interviu, Rela Ciulei spunea că atunci când era copil a primit o chitară de la tatăl său, folosind același instrument muzical până când s-a stins din viață.

„Muzica lăutărească este viaţa mea! Talentul vine de la tatăl meu, cel mai vestit muzicant din Teleşti. Tatăl meu mă urca sus pe masă să mă vadă lumea cum cânt. Pot să spun că am crescut în muzică şi asta m-a făcut ceea ce sunt. Tot tatăl meu a fost omul care mi-a pus chitara în mână, a simţit că am în sânge iubirea pentru muzica lăutărească. Chitara este aceeaşi la care cânt şi acum. Mi-a adus-o tata când s-a întors din război. Este o chitară deosebită pentru că are doar patru coarde, iar cu ea se poate realiza un acord autentic din bătrâni“, a povestit Rela Ciulei în urmă cu ceva timp, pentru gazetadesud.ro.

