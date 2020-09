Doliu în lumea televiziunii! A murit jurnalistul Emanuel Isopescu

Jurnalistul Emanuel Isopescu (75 de ani) era grav bolnav

In articol:

Anunțul trist a fost făcut de prietenul celebrului jurnalist de investigații, Emil Hossu-Longin, pe pagina sa de Facebook. Emanuel Isopescu s-a retras din lumea televiziunii în urmă cu 10 ani, după ce a suferit o operație pe cord care a durat 15 ore.

„E cel care mi-a deschis cariera de jurnalist în TVR, la Social, omul pe care îl știa oricine, în orice loc din România. M-a învățat multe, mi-a dat încredere și emisiuni. A fost un boier, un altruist, un ziarist excelent. Mi-a fost prieten, camarad și tovarăș de tenis de masă. Rămas bun, Șefule, mulțumesc frumos pentru tot!”, a scris Hossu-Longin pe rețeaua de socializare.

Vestea a fost confirmată și de fiica jurnalistului. „Contrapunct 3.08.1945-2.09.2020. Tătucă, rămas bun”, a fost mesaj transmis de Ioana Isopescu.

În urmă cu câteva luni, Emanuel Isopescu cerea ajutorul românilor

În luna mai a acestui an, Emanuel Isopescu a transmis un apel către români pentru ajutor. Deoarece nu mai putea să se deplaseze, el a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea trece peste aceste greutăți. Fostul jurnalist căuta, inclusiv, o femeie acre să-l ajute.

”Eu am crezut intotdeauna ca F.B. este un for al schimburilor informationale si al intrajutorarii. Am ajuns la mana voastra. Varsta, bolile si propria-mi inconștienta m-au lasat fara picioare.”, a scris Emanuel Isopescu.

Jurnalistul s-a retras din televiziune pentru că era grav bolnav

„De-abia reusesc sa ajung la toaleta si niciodata nu stiu daca voi mai reusi sa ma ridic de pe vas. Totul a pornit acum 2 ani cu un clostridium luat de la Fundeni si finalizat glorios cu o rectocolita care nu ma iarta o clipa. Fara suparare, am consultat mari somitati ale domeniului dar starea de fapt e intacta”, a continuat Emanuel Isopescu jurnalistul. (Vezi cum arăta Emanuel Isopescu în tinerețe)

„Caut cu deznadajde o femeie care sa aiba grija nu de mine ci de interesele mele: fisc, Primarie, avocati, aprovizionare, linistea fiicei mele care confrunta cu ”capacitatea". 2-3 ore pe zi combinate in orice fel de variante. Evident, nu am banii unui batran italian dar ne putem intelege. Va rog, ajutati-ma!​”, a încheiat Emanuel Isopescu.

După ce s-a retras din televiziune, Emanuel Isopescu si-a deschis o pensiune langa Tulcea, acolo unde a stat împreună cu familia.