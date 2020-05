In articol:

Little Richard, părinte fondator al rock and roll-ului, a murit sâmbătă la vârsta de 87 de ani, a anunţat revista Rolling Stone. Fiul muzicianului, Danny Penniman, a confirmat decesul pentru Rolling Stone, dar cauza morţii rămâne necunoscută.

Începând cu "Tutti Frutti" în 1956, Little Richard a lansat o serie de melodii devenite clasice - “Long Tall Sally” şi “Rip It Up” în acelaşi an, “Lucille” în 1957 şi “Good Golly Miss Molly” în 1958.

Little Richard este considerat cel care a schimbat muzica după lansarea în anii 1950 a celebrei "Tutti Frutti".

Ţipetele sale renumite, mişcările de dans scandaloase şi costumele de scenă l-au diferenţiat de alţi muzicieni din epocă şi i-au făcut un nume.

Richard s-a născut Richard Wayne Penniman în 1932 într-o familie săracă din Macon, Georgia, în sudul Statelor Unite.

În autobiografia sa din 1984, el povesteşte că tatăl său, care avea un bar şi care a fost ucis la începutul carierei sale, i-a spus într-o zi: "Tatăl meu a avut şapte fii şi eu am vrut şapte fii. Tu ai stricat totul, eşti doar o jumătate de fiu".

Porecla sa de "Little Richard" era înşelătoare: avea 1,80 înălţime. Copil rebel, cu un handicap, având picioare de lungimi diferite, mergea în biserici, atras de muzica lor, şi se diferenţia prin alura efeminată.

A fost remarcat în 1947 de o cântăreaţă de gospel. Începe să cânte în mod profesionist în spectacole clandestine de draq queen. Pe o piaţă a muzicii în plină dezvoltare, primele case de discuri au fost interesate de el. "Tutti Frutti", care vorbeşte de sex între bărbaţi, a devenit nelipsit din spectacolele sale. Dar nu s-a gândit să-l înregistreze niciodată, până când un producător de la Specialty Records, o casă din Los Angeles specializată pe artişti de culoare, a auzit piesa. El i-a propus să o înregistreze în studio cu versuri "îndulcite" pentru a putea fi ascultată la radio.

A rămas ca unul dintre cei mai influenţi artişti din industrie, fiind unul dintre primii nominalizaţi pentru Rock and Roll Hall of Fame în 1986.

James Brown, Otis Redding şi Michael Jackson au mărturisit că au fost profund inspiraţi de star, în timp ce Mick Jagger l-a numit pe Richard "primul meu idol în muzica R’n’B".

Paul McCartney şi George Harrison au fost de asemenea mari fani ai săi, melodia "I'm Down", fiind inspirată de muzica lui.

The Beatles a înregistrat "Long Tall Sally". Alţi artişti au preluat piesele lui Richard, inclusiv Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis şi The Everly Brothers.

David Bowie a spus că "l-a auzit pe Dumnezeu" când a ascultat "Tutti Frutti", în timp ce Elton John a fost inspirat să devină "un cântăreţ la pian de rock and roll".

În timp ce Richard nu a câştigat niciodată un Grammy, a fost premiat cu Lifetime Achievement Award în 1993, iar trei dintre melodiile sale "Tutti Frutti", "Lucille" şi "Long Tall Sally" - au fost introduse în Grammy Hall of Fame.