Dominic Fritz, primarul Timișoarei, atac la baionetă! Și-a făcut praf aliații și i-a numit iresponsabili! Scandalul în politică e mai mare ca oricând

Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, susține că decizia de carantinare a orașului vine după ce partenerii săi de alianță, reprezentanții PNL au insistat pe această temă.

„De la preluarea mandatului și până astăzi nu a avut loc nici măcar o singură întâlnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în care să se discute, să se stabilească, să se aprobe un plan adaptat de măsuri anti-COVID. Și atunci dacă CLSU nu reacționează, și trebuie să vă spun clar că primarul Dominic Fritz este președintele acestui comitet și responsabil de convocarea lui, atunci ce să ne așteptăm la măsuri de protejare a economiei locale, de informare a cetățenilor și de conștientizare cu privire la pericolul care îi paște. Primarul a avut cadrul contextual și instrumentele, și nu a făcut nimic pentru a reduce rata de infectare.

Dominic Fritz este primarul Timisoarei

Ba mai mult, a trecut sub tăcere focarul de COVID de la Biroul de Urbanism, nu testează angajații, nu are proceduri interne și a expus astfel populația la infectare în trei cazuri – coada de la plata impozitelor, coada de la ghișeele STPT și coada la autorizații pentru mărțișoare – la o rată de infectare de peste 5/1.000”, susținea, recent, președintele Consiliului Județean Timiș și reprezentanul PNL, Alin Nica. Iar declarațiile făcute de partenerul de alianță l-a iritat la maximum pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei susținând că cei care nu susțin carantinarea sunt iresponsabili.

„Nu am instituit eu carantina, aceasta a fost instituită printr-un proces prevăzut de lege, pe care eu poate l-aș face un pic altfel, dar cred că este important ca cineva să-și asume această decizie. DSP face periodic o analiză a situației locale, trimite la București, iar INSP face o recomandare, iar în acest caz a fost o recomandare pentru carantină. Asta înseamnă automat că în CJSU se votează, iar eu ca primar am un vot, la fel ca președintele CJT.(...) Șeful DSP, unul dintre cei care au promovat această carantinare este liberal. A fost prima zi a noului prefect când s-a luat această decizie, dar până atunci s-au luat 17 decizii de carantinare în Timiș, sub fosta prefectă liberală, Dumbrăvița de cinci ori chiar, iar atunci nu am avut aceste acuze în spațiul public. Nu doar că șeful DSP, care a făcut recomandarea, este liberal, dar avem și două spitale foarte active în lupta cu COVID-19, care foarte vehement au spus că nu se mai poate, este nevoie de măsuri, iar cele două spitale, «Victor Babeș» și Județeanul, sunt conduse de liberali. Nu înțeleg unde a apărut această temă, unde carnetul de partid decide ce poziție ai. Pentru că și legea după care s-a carantinat este una a guvernului PNL, votată de toate partidele. Tocmai de aceea cred că este iresponsabil că sunt oameni care ies în spațiul public și folosesc această situație ca atac politic.

Dominic Fritz, atacuri dure la partenerii de alianta

Cred că cei care încearcă să submineze această măsură trebuie să poarte și o parte a responsabilității pentru eficacitatea ei. Pentru că o problemă mare ar fi, dacă am lua acum această măsură fără să aibă niciun efect pentru că prea mulți oameni nu se conformează. Avem nevoie să înțelegem cu toții că situația este serioasă și că trebuie să ne conformăm, doar atunci această carantină, acest sacrificiu uriaș pe care îl facem, va avea și efecte.(...) Toți cei care contribuie la subminarea eficacității acestei măsuri sunt iresponsabili. Cine contribuie sau nu, asta fiecare trebuie să judece singur. Eu mi-aș fi dorit ca PNL, care a susținut această lege, ar fi mers până la capăt și ar fi susținut și aplicarea acestei legi. Asta este problema pe care o avem în această pandemie, dar și în societate în general, că avem tot felul de legi și reguli, și când vine momentul să le aplicăm, atunci «dar stai puțin, că nu știu ce». Așa nu vom putea să ieșim din această pandemie, odată ce am stabilit ceva, trebuie să și urmăm aceste reguli”, a explicat Dominic Fritz pentru pressalert.ro.

Mai mult decât atât, primarul Timișoarei spune că întâlnirile cu cei din Comitetului Local pentru Situații de Urgență sunt inutile. „Am avut cred că două întâlniri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență, dar mi-am dat seama că este o pierdere de timp, pentru că acest comitet nu are nicio capacitate legală pentru măsuri restrictive în plus față de cele luate la nivel național”, a mai spus Dominic Fritz.

Timișoara e carantinată timp de minimum 2 săptămâni

Timisoara și comunele periurbane Moșnița Nouă, Giroc, Dumbrăvița și Ghiroda au intrat în carantină începând cu 8 martie, din cauza numărului mare de cazuri COVID-19. Carantinarea Timișoarei va dura cel puțin două săptămâni, susțin autoritățile. În Timișoara, din cauza carantinei, sunt închise terasele și restaurantele, acestea funcționând în regim de take-away, iar mall-urile și marile magazine sunt închise în weekend. De asemenea, circulația în Timișoara este restricționată, persoanele vârstnice pot circula doar între orele 10.00 și 13.00, iar ieșirea din casă este permisă doar pe bază de declarație.