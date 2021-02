Dorian Popa, apariție incendiară pe rețelele de socializare! Artistul a renunțat la pantaloni, iar fanele sunt în extaz: „Operă de artă acest...”

In articol:

Dorian Popa a sărbătorit împlinirea a 4 ani de Youtube printr-un mod total inedit! Acesta și l-a tatuat pe Cheluțu, bulldog-ul său francez, într-o zonă destul de...indiscretă. Fanii imediat au reacționat la imaginile postate de artist pe Instagram!

Cântărețul este unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți din industria muzicală autohtonă și, de asemenea, este

urmărit de milioane de fani pe rețelele de socializare. Dorian Popa își ține fanii la curent pe Instagram cu tot ceea ce face pe plan profesional, dar și pe plan personal. Ultima postare a artistului a lăsat pe toată lumea cu gura cascată, în special pe doamne și pe domnișoare, care sigur s-au confruntat cu palpitații și tensiune crescută la vederea fotografiilor.

Dorian Popa, aproape fără pantaloni pe Instagram! Fotografia a trebuit cenzurată!

După cum toată lumea știe, Dorian Popa nu și-a dezamăgit fanii niciodată, iar de data aceasta fanele sunt cele care au avut ce vedea. Artistul sărbătorește împlinirea a 4 ani de când și-a deschis canalul de Youtube, unde are peste 2 milioane de abonați, printr-un mod total unic!

Acesta și-a făcut un tatuaj cu patrupedul său, pe care-l iubește enorm, Cheluțu stând pe sigla platformei, alături de câteva date care i-au marcat viața artistului. Nu tatuajul în sine este cel care i-a șocat pe fani, ci zona aleasă de artist!

„4 ani de Youtube, 2 milioane de subscribers. Vă mulțumesc și vă iuvesc! 19 feb 2017- CHANNEL IS BORN/ 4 iul 2019- CHELUTU IS ADOPTED/ 20 feb 2020- HOUSE IS READY” a scris Dorian Popa pe Instagram.

Cum au reacționat internauții la vederea imaginilor

Pozele cu Dorian Popa pe masa din salonul de tatuaje a făcut deliciul fanelor care imediat au reacționat la postare. Fotografiile recent postate de artist au strâns peste 60 de mii de aprecieri în doar 2 ore și circa 250 de comentarii. Iată doar câteva dintre reacțiile internauților.

„Operă de artă acest tatuaj!/ Așa dedicare.../ Nu ești sănătos/ Cel mai tare/ Mă așteptam să-și faci un tatuaj cu Cheluțu! Să-ș porți cu plăcere/ Ce poză.../ Ce frumos arată!/ Felicitări pentru tot parcursul, Dorian. Meriți din plin/ Felicitări, Dorian! Te iubesc!”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de fani și fane la pozele cu noul tatuaj al artistului.

