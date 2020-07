In articol:

Dorian Popa, unul dintre cei mai apreciați artiști din România, a făcut dezvăluirile momentului. Cântărețul a dat lovitura, de curând, cu una dintre cele mai bune colaborări: piesă cu Abi Talent! Melodia a spart topurile de la noi din țară, aflându-se pe primul loc în trending, după o săptămână de la apariție. Pentru toți fanii celor doi, piesa a fost o surpriză. Nimeni nu se aștepta la o astfel de colaborare, care a strâns 7,2 milioane de vizualizări în doar 7 zile.

”Le mulțumesc oamenilor. Le place piesa și până la urmă asta e cel mai important”, a spus Dorian.

Prietenii nu i-au dat share la piesa cu Abi

Dorian Popa a recunoscut că este dezamăgit de unii prieteni, pe care i-a ajutat atunci când au avut nevoie. Popa și Selly au o prietenie de ani buni, însă conflictul lui Andrei Șelaru cu Abi Talent nu a împiedicat apariția piesei fără nume, aflată pe locul 1 în trendingul românesc.

”Eu pe Selly îl apreciez pentru maturitatea lui. Important în viață, știu eu de la Doamne Doamne, este să iertăm și să le dăm oamenilor a doua șansă, pentru că oamenii greșesc. În momentul în care am vorbit cu Selly despre colaborarea cu Abi, i-am spus că eu cu Abi mi-am reglat conturile și eu am înțeles ce-am greșit și ce-am permis să se întâmple în show-ul meu care l-a jignit în mod direct și l-a făcut să îndrepte spre mine o avalanșă. Abi a înțeles unde a forțat prea mult cu avalanșa lui, ne-am strâns mâna bărbătește, ceea ce este de apreciat de la un puști de 19 ani. În momentul ăla, Abi mi-a zis că are o piesă pentru noi”, a povestit Dorian Popa, la Xtra Night Show.

Cât despre scandalul dintre Selly și Abi, se pare că cei doi tineri și-au dat mâna și s-au împăcat de ceva vreme. Deși n-au recunoscut asta în mod oficial, vlogger-ul Selly și Abi Talent nu-și mai poartă ranchiună în urma scandalurilor mediatice. De altfel, este cunoscută cearta dintre Abi Talent și Alex Velea, cei doi ulterior venind cu două DISS-uri. Două piese în care se jignesc reciproc i-au adus pe Velea și Abi în centrul atenției în mediul online.Dorian Popa a fost prins la mijloc, acesta fiind prieten cu ambii artiști. ”Am avut discuții și în alte părți despre colaborarea mea cu Abi, am întrebat dacă deranjează și n-am primit niciun răspuns. Ulterior, am înțeles că a deranjat. Nu este problema mea”, a adăugat cântărețul.

Totodată, Dorian s-a declarat dezamăgit de prietenii lui pentru că nu au dat share la noua piesă cu Abi. ”Nu vreau să creadă oamenii că sunt ipocrit, eu pun punctul pe I. Nu puteam să nu menționez aceste lucruri, pentru că nu de puține ori îmi sună telefonul să-mi ceară să pun un Swipe Up. Liviu Teodorescu a fost singurul care a pus Swipe Up la piesa cu Abi”, a menționat Dorian Popa, în emisiunea precizată.