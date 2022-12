Dorian Popa nu se uită la bani! Vloggerul a scos din buzunar o sumă fabuloasă pentru noul său garaj de lux: „Nu pot să mai plec de aici”

In articol:

Așa cum știe toată lumea, de ceva timp, Dorian Popa a început să investească în domeniul imobiliar. Acesta construiește propriile sale apartamente de lux, în care câțiva românii norocoși urmează să locuiască după finalizarea locuințelor.

Însă acest lucru nu înseamnă că vedeta nu se ocupă de amenajări și pentru el.

Recent, acesta le-a dezvăluit fanilor săi că își construiește un garaj așa cum nu s-a mai văzut.

Vedeta nu se sfiește să le arate tuturor pe ce dă banii înainte de sărbători. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist vor spune ”DA” în curând! Detalii de ultim moment despre fericitul eveniment

Dorian Popa și-a construit un garaj de vis pentru bolidul său

Vloggerul nu se prea uită la bani atunci când vine vorba despre investiții de viitor. Astfel, atunci când vrea să își îndeplinească o anumită plăcere, artistul scoate sume enorme din buzunar.

Citeste si: Florin Salam și fiica sa, amenințați cu moartea! Cei doi au mers de urgență la Poliție- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

Astfel, acum, după ce și-a ridicat casa de vis și și-a achiziționat un bolid de lux, Dorian a început să își amenajeze și un garaj pe măsura acestora.

Așa cum a procedat și în cazul celorlalte proprietăți ale sale, vedeta a optat pentru nuanțe de negru. Piesa de rezistență a încăperii sunt însă oglinzile, care au ajuns chiar ieri în garajul youtuber-ului.

Bineînțeles, o astfel de lucrare nu se poate realiza fără o bază financiară solidă, care în cazul lui Dorian nu lipsește chiar deloc.

„Doamne, cum arată! Nu pot să cred! Ia vedeți, fraților, garajul meu. Uitați-vă cum arată totul. Nu pot să mai plec de aici. Cu vreodată să îmi spună mie cineva că mai bine fără oglindă? Păi du-te la plimbare”, a spus Dorian Popa, în noul său video de pe canalul său de YouTube.

Cu ceva timp în urmă, vloggerul le-a dezvăluit tuturor ce sume colosale a cheltuit în ultimii ani. Așa cum bănuia toată lumea, este vorba de multe zerouri, care au fost investite în afacerile în care Dorian este foarte implicat.

Citește și: Laura Giurcanu, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat. La ce trucuri apelează de fiecare dată când are o ședință foto

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși, înspre patru. Însă, nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a declarat solistul.