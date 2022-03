Dovada că Berna încă ține la Philip, deși susține că nu îl mai vrea înapoi! Ce a făcut blondina cu inelul de logodnă? "I-am găsit un loc"

In articol:

Bernadette este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din mediul online. Aceasta este foarte apreciată pentru felul cum arată și carisma pe care o are. Își ține mereu fanii la curent cu tot ce face, unde merge și cum se îmbracă.

Berna și Radu s-au despărțit

Blondina a cunoscut succesul în urma participării în cadrul unui show matrimonial, unde a ajuns până în finală.

În urmă cu ceva timp, Berna s-a afișat alături de Radu, un tânăr arătos și bogat, cu care a fost împreună multă vreme. Recent, blondina a șters pozele cu acesta de pe rețelele sociale, la fel și el, semn că relația lor de cuplu a luat sfârșit. Contactată de WOWbiz.ro, Berna a confirmat că nu mai este împreună cu Radu, dezvăluind, totodată, și motivul pentru care s-a rupt "lanțul de iubire".

”Nu mai suntem împreună, totul s-a terminat în urmă cu patru zile. De data aceasta e definitiv! Prea multă gelozie, e mai bine așa pentru amândoi! Am obosit, vreau să fiu singură”, a declarat Berna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Anunț tulburător! Ce are de gând să facă Putin mâine, 4 martie! Decizia care va schimba totul..- bzi.ro

Vestea a venit ca un șoc pentru fanii blondinei, mai ales după ce în urmă cu ceva timp povesteau cât de mult se iubesc și că sunt mai fericiți ca niciodată. Cei doi s-au cunoscut după ce Berna a încheiat relația cu fostul ei iubit, Philip.

Ce a făcut Berna cu inelul de logodnă de la Philip?

În momentul de față, Radu și Bernadette nu își mai vorbesc, luând decizia de a o apuca pe drumuri separate.

Philip și Berna au fost un cuplu extrem de iubit în cadrul show-ului matrimonial la care au participat. Cei doi s-au și logodit, însă, drumurile lor au luat-o pe căi diferite.

Însă, se pare că Berna încă mai ține sub o formă sau alta la fostul ei logodnic, având în vedere locul unde a decis să păstreze inelul de la el. Conform paginii de instagram Viperele Vesele, Ramona Modoi, o altă concurentă din cadrul aceluiași show matrimonial, a fost în vizită la Bernadette, unde a stat o săptămână și a avut surpriza să descopere că sub perna pe care doarme blondina se află chiar inelul de logodnă primit de la Philip.

Berna a venit imediat cu replica și a explicat de ce doarme cu inelul sub perna pe care pune capul în fiecare noapte, chiar dacă a declarat în repetate rânduri că nu se va mai întoarce vreodată la el. Astfel, blondina face lumină în acest subiect și se justifică.

"Într-adevăr este un obiect cu o valoare sufletească pentru mine și i-am găsit un loc, sub pernă, dar asta nu înseamnă că mai există cale de împăcare între mine și Philip. Eu am viața mea, el are viața lui.", a mărturisit Berna, pentru viperele vesele.