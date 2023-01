Dovadă mai mare de iubire nu există! Liviu Vârciu și-a luat soția și a dus-o într-un loc unde puțini își permit | EXCLUSIV

In articol:

Liviu Vârciu și cea care îi este alături de ani întregi, iubita sa, Anda Călin, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. Cei doi fac show de fiecare dată când apar în spațiul public și au reușit să își cucerească urmăritorii din mediul online prin glumițele și micile înțepături pe care și le aruncă constant unul altuia.

Liviu Vârciu a dus-o pe Anda în vacanța mult visată

Liviu Vârciu și partenera sa de viață profită de fiecare clipă liberă pe care o au și încearcă să petreacă timp împreună. De această dată, aceștia au hotărât să ia o mică pauză de la proiectele în care sunt implicați și au plecat într-o mult râvnită destinație de vacanță. Cei doi au ajuns cu câteva ore în urmă în Maldive, unde se bucură de mare, soare și relaxare. Drumul până acolo nu a fost însă deloc ușor, pentru că celebrul cuplu a fost nevoit să schimbe mai multe avioane. În total, aceștia au petrecut în jur de 24 de ore pe drum. Anunțul a fost făcut chiar de către prezentatorul TV, în stilul său caracteristic. Liviu a glumit și le-a mărturisit fanilor săi de pe Instagram că vede această vacanță pe o dovadă de dragoste.

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

„Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu cu părul ăsta în cap? Cu doamna. Ce vorbești. Gata, dragii noștri de acasă, dacă aveți o problemă, am ajuns cu bine, după 5 aterizări, 6 decolări, nici nu mai știu. Am 24 de ore de când am plecat de acasă, nu am dormit deloc. Cu doamna, ia uitați-o, suntem bine. Ne-au lăsat aici, plutim, nu a venit nimeni după noi, dar e în regulă. Glumesc, e foarte tare. Am adus-o în Maldive. Dacă nici asta nu e dovadă de dragoste...”, a povestit Liviu Vârciu pe Instastory.

Cât costă o vacanță în Maldive?

Liviu Vârciu chiar a demonstrat că îi face toate poftele frumoasei lui soții. În ultimul timp se vehicula că ar avea ceva probleme în relația, din cauza înțepăturilor pe care le făceau pe internet unul despre altul, însă acum e clar. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca oricând și au ales să petreacă timp singuri, departe de copii și griji, unde să se poată relaxa așa cum se cuvine.

Pe măsura confortului este și prețul, pentru că vorbim de Maldive. WOWbiz a căutat și a descoperit care este prețul pentru o noapte de cazare în resortul unde stau Liviu Vârciu și Anda Călin. Astfel, un preț aproximativ pentru doi adulți ce vor să se simtă bine în vacanță este de 4000 de lei, deci 2000 de lei de persoană. Când ești cu persoana iubită și te simți bine, suma nici nu mai contează. Probabil pe această idee a mers și Liviu Vârciu. Prezentatorul TV a publicat o serie de imagini din vacanță, iar în cele mai recente nu era prea bucuros, deoarece s-a pornit o ploaie care a durat mai mult timp. Nu poate să fie totul roz, dar măcar peisajul e frumos, locația de vis, iar cazarea extrem de confortabilă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!