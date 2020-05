Dr. Valentin Anton, medic primar Medicină de Urgență, a murit!

In articol:

Dr. Carmen Pantiș: "Suntem profund mâhniți de dispariția lui prematura"

Dr. Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medicilor Bihor și Coordonator al Programului de Transplant la Spitalul Județean de Urgență Oradea, a anunțat moartea prematură a medicului Valentin Anton.

"IN MEMORIAM! Dl Dr ANTON VALENTIN medic primar Medicina de Urgenta! Aseară a plecat lin spre stele! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI si ÎNTREGULUI COLECTIV UPU SMURD BIHOR! Împreuna cu domnul profesor LADISLAU SZEGEDI a fost fondator UPU SMURD, al 2 le-a centru deschis la SCJU ORADEA după TIRGU MURES de domnul

secretar de stat RAED ARAFAT! Suntem profund mâhniți de dispariția lui prematura dintre noi. Avea doar 61 ani, o viața dedicată pentru medicina de Urgenta! SINCERE CONDOLEANȚE

pentru tot colectivul UPU SMURD SCJU ORADEA condus de domnul Dr HADRIAN BORCEA! SINCERE CONDOLEANȚE Miuta si Corina❤️!", este anunțul făcut de Dr. Carmen Pantiș, vineri.

Dr. Carmen Pantiș

Cei care l-au cunoscut e reputatul medic Valentin Anton nu-și pot reveni din șoc. Aceștia regretă nespus dispariția lui prematură. Mai mult decât atât, foștii colegi au doar cuvinte de laudă la adresa doctorului.

"Ma tot gandesc de ieri ce absurda si imprevizibila este viata asta, te lupti mereu ca medic, cu boala, minutele, pleci acasa obosit dar fericit ca poate ai reusit sa faci ceva si de data aceasta. A doua zi o iei de la capat, fiindca asa trebuie sa fie, e treaba ta si oricum la altceva nu te pricepi cu adevarat. E o meserie in care vezi viata in aspectele ei extreme si nu mereu frumoase, cineva trebuie sa faca si asta si culmea, o faci mereu cu drag...pana intr-o zi.

Ieri a murit Mocu, dr Anton, 61 de ani, era medic de urgenta la UPU -SMURD Oradea. Am avut onoarea sa il cunosc de la inceputul anilor 90, aveam tot felul de proiecte de inceput si Mocu era modelul nostru, calm, placut, mai experimentat. Lucrurile au intrat pe un fagas normal, urgenta in Romania a devenit o specialitate, sistemul plecat de la Mures si apoi Oradea s-a raspandit peste tot.

Intre timp entuziastii anilor 90 au imbatranit, au ajuns un fel de dinozauri, buni la casa omului, buni profesori si cu experienta, dar depasiti de tineretea celor carora le-a venit vremea entuziasmului. Unii dinozauri s-au adaptat, altii, ca mine, dupa 22 de ani de SMURD au plecat in lume, in cautare de alte provocari.

Am ajuns in Anglia si soarta mi l-a adus pe Dr Anton in cale, era omul care mi-a dat incredere intr-un nou inceput, intr-o noua tara si o alta viata. M-am adaptat destul de usor avand in vedere ca aveam in 2012 exact 46 de ani si 22 de ani de urgenta la bord.Am lucrat cu Mocu cativa ani, pana intr-o zi cand a hotarat sa se intoarca acasa, la Oradea, inapoi la SMURDUL lui. Nu stiu cat de fericit a fost intors acasa, noua, mie, mi-a lipsit, era o parte din lumea romaneasca adusa aici, o certitudine ca tineretea noastra entuziasta a fost reala si ca poate fi repetata in alt context, la mii de kilometri distanta. Mi-a lipsit bunatatea, calmul si optimismul lui.

Ieri Mocu a inchis ochii, sunt foarte trista si ma intreb cat de serios trebuie sa privim viata asta in ochi...Poate ar trebui sa o privim zambind, ca pe o gluma, oricum suntem doar trecatori...RIP Mocu", a scris Simona Bratu, medic primar medicina de Urgență UK.