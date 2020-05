In articol:

Competiția Survivor România se apropie de final, iar cei șase concurenți rămași în joc sunt din ce în ce mai emoționați, fiecare dintre ei sperând să câștige titlul de Survivor

În ultimele două zile, faimoșii și războinicii au avut parte de jocuri interactive și au petrecut timp împreună, în jurul focului, acolo unde și-au povestit diverse lucruri din viața personală, iar viețile unora dintre ei par desprinse dintr-un scenariu de film.

Războinica Lola are o poveste de viață impresionantă

Lola este una dintre concurentele care au o poveste de viață absolut impresionantă, iar în ediția de marți, războinica a împărtășit cu colegii ei dramele prin care a trecut încă de când a venit pe lume. Vizibil emoționată, Lola a povestit cum, la naștere, a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un stop cardiac.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Emanuel după ce s-a calificat în finala Survivor România? Declarația surprinzătoare făcută de faimosul Ghiță la o săptămână de la eliminare!

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp aruncă bomba despre iubitele fiului său. ”I-am spus să nu își bată joc de fete. Să nu facă dragoste cu ele înainte de căsătorie”!

Citeste si: Ruby a mâncat din gunoaie la Survivor România. Faimoasa a făcut dezvăluiri uluitoare

Citeste si: Ruby a mâncat din gunoaie la Survivor România. Faimoasa a făcut dezvăluiri uluitoare

Mai mult decât atât, medicii nu i-au dat micuței Lola multe șanse de supraviețuire la naștere. A venit pe lume la 7 luni, iar starea ei de sănătate nu era foarte bună.

Am avut șanse minime de supraviețuire. În momentul în care niciun doctor nu credea în mine, eu am demonstrat că sunt o supraviețuitoare. Am avut și stop cardiac, am murit și de acolo, mi-am dorit atât de mult să le demonstrez oamenilor că vreau să trăiesc”, a povestit Lola la Survivor România.