Nicos de la Puterea Dragostei a devenit cunoscut după ce a intrat în show-ul de la Kanal D. Tatăl lui, Giovanni, a fost membru al trupei ELGI și, la un moment dat, era unul dintre cei mai râvniți burlaci din România.

La intrarea în show-ul filmat în Istanbul, Nicos de la Puterea Dragostei a recunoscut că a trecut prin multe greutăți. El a fost crescut de tatăl lui și a trăit o perioadă și la cămin, acolo unde a ajuns după ce tatăl lui a plecat în Germania, iar mama lui nu a vrut să aibă grijă de el. Giovanni a și petrecut aproape trei ani într-o închisoare din Germania și a povestit chiar el, nu a putut să-și vadă fiica.

„Cunoscusem o fată care a urma să îmi ofere un copil. La şapte zile de la arestarea mea, ea a născut o fetiţă . Mi-am văzut copilul de două ori, o dată când avea câteva luni şi o dată când avea doi ani. Femeia pe care o iubeam nu a mai vrut să mai audă de mine”, a povestit tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei.

Nicos de la Puterea Dragostei are o relație apropiată cu sora lui

Deși la început Giovanni, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, nu a putut să-și vadă fiica, după ieșirea lui din închisoare, el a legat o relație strânsă cu fiica lui. În plus, și Nicos de la Puterea Dragoseti se simte legat de sora lui mai mică, deși nu au ceeași mamă. El a publicat în urmă cu ceva timp o fotografie cu tatăl și cu sora lui, în dreptul căreia a scris „Sora si tatăl meu. Pe scurt, familia mea. Va iubesc, luminițele mele 🥰🥰🥰”.

Tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, condamnat la aproape patru ani de închisoare

Ion Dumitrescu, cunoscut drept Giovanni, a petrecut aproape trei ani într-o închisoare din Germania, Munchen. El a fost arestat după ce a falsificat carduri, alături de un prieten.

„Din cei trei ani şi şase luni de închisoare am stat închis doi ani şi zece luni, pentru că nu am colaborat cu autorităţile. Am fost rupt de realitate. Deşi acolo s-au purtat frumos cu mine, mă durea îngrozitor gândul că îmi pierdusem familia”, a povestit Giovanni, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, pentru Spynews.

