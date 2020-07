Garile litoralului romanesc, locuri sinistre pentru turisti

Imagini surprinse in vagoanele care duc la mare, in garile prin care am putea ajunge, ne ingrozesc, iar acestea reprezinta, din pacate, realitatea tarii in care traim.

Vagoanele arata exact ca acum 30 de ani, nimic schimbat! “Nostalgicii” pot fi fericiti ca au parte de o calatorie cu acelasi tren cu care au mers in copilarie... Mai grav este ca, desi exista avertismente de imbolnavire, iar virusul care a blocat o lume intreaga inca isi face simtita prezenta, nici macar sa te speli pe maini nu poti, pentru ca nimic nu functioneaza.

Vara isi intra in drepturi iar garile de pe litoral isi asteapta calatorii, fie ei romani sau straini. Gara din Constanta, poarta de intrare in cel mai vizitat oras in sezon estival asteapta de ani de zile sa fie renovata, maturata macar, si pusa pe o harta turistica europeana.

Gara e un santier, iar turistii care vin la mare fac test de echilibristica pentru a cobori din vagoane, printre materiale de constructii, ori sa ajunga la peron.

Unul dintre exemple este Tuzla, loc care “ascunde” una dintre cele mai frumoase plaje salbatice, cu nisip fin si apa verde turcoaz, cum nu mai gasesti pe litoralul romanesc, un paradis cautat nu doar de romani, ci si de straini. Din pacate, daca ai ghinionul sa sosesti cu trenul, in Gara Tuzla, te infiori.

Garile Eforie si Costinesti au peroane care arata ca dupa bombarbament, iar aceste imagini te fac sa te intorci in timp.

Murdaria din gari si vagoane, lipsa conditiilor de calatorie si biletele scumpe, raportat la conditiile de drum sunt motivele pentru care romanii merg tot mai rar cu trenul.

