Duo Viola, moment spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Zici că s-au dat jos dintr-o pictură"

Duo Viola, moment spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11. Juraţii s-au ridicat în picioare ca să îi aplaude pe cei doi artişti.

Duo Viola, moment spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11

Duo Viola, un grup format dintr-o rusoiacă şi un ucrainean, care sunt soţ şi soţie, s-a prezentat la Românii au Talent, sezonul 11 cu un număr cu adevărat spectaculos, în care au dat dovadă de echilibru, imaginaţie, forţă şi concentrare. Cei doi concurenţi au prezentat ceva unic pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11, mai exact, în timp ce concurenta cânta la vioară şi schimba arcuşurile, soţul său construia un obiect măreţ din arcuşurile cu care soţia sa cântase.

Smiley a rămas impresionat de costumele concurenţilor şi i-a întrebat din ce epocă au aterizat pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.

"Mă numesc Viktor, vin din Ucrai na şi epoca, dacă am înţeles bine, suntem atemporali, dar apropiaţi de epoca clasică, clasic-modernă", a spus concurentul, iar soţia sa a spus: "Eu vin din Rusia, dar şi eu locuiesc în Berlin, Germania".

Duo Viola, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Juraţii s-au ridicat în picioare ca să îi aplaude pe cei doi concurenţi care formează grupul, Duo Viola. Evident, concurenţii au trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA".

"Doamne, cât de departe am fost când am spus că sunteţi o familie muzicală. Ce nebunie, am văzut o nebunie. Deci dacă m-aţi fi pus să ghicesc ce o să faceţi, nu aş fi ghicit", a spus Smiley.

"Numai eu sunt muzician, el nu este. Eu sunt profesionistă, cânt operă", a replicat concurenta, iar Smiley a răspuns: "Da, jumătate din familie e muzicală, iar cealaltă jumătate cred că e un pic nebună, în cel mai bun sens posibil. Adică dacă n-am avea un pic de nebunie, cred că lumea asta ar fi foarte tristă. Felicitări!".

Andra îi consideră pe cei doi artişti nişte genii şi mărturiseşte că nu a mai văzut un astfel de număr în viaţa ei, dar mai ales la Românii au Talent, unde îşi fac apariţia tot felul de oameni talentaţi.

"Magistral! A m stat cu sufletul la gură, m-am bucurat de fiecare secundă din momentul vostru şi n-aş spune că e nebunie, aş spune că e un moment creat de doi artişti, de genii, de fapt. Pentru mine e prima oară când văd genul ăsta de spectacol. Nu ştiu dacă mai există. Când se întâlnesc doi artişti adevăraţi şi se şi iubesc, iată ce lucruri minunate pot ieşi. Bravo!", a spus şi Andra.

Alexandra Dinu s-a bucurat să îi descopere pe aceşti concurenţi şi le-a mulţumit pentru numărul pe care l-au prezentat la Românii au Talent, sezonul 11.

"Sunteţi geniali, ne-aţi arătat ceva unic, sunteţi super creativi. Sunt mai mult decât plăcut surprinsă, sunt uimită să descopăr asemenea talent şi vă mulţumesc din suflet pentru momentul ăsta", a spus Alexandra Dinu.

"Greu e cuvântul simplu, să construieşti toată această metaforă, dar din obiecte fizice în ritmul muzicii şi să fii la final acolo, împreună, asta înseamnă dragostea, de fapt. Echilibru, forţă, concentrare, talent, dragoste. În opinia mea asta e dragostea", a spus Florin Călinescu.