Un bărbat din Marea Britanie nu știe ce să mai facă pentru a-și rezolva problemele din căsnicia cu soția lui. Omul are 54 de ani, iar partenera lui de viață este cu doi ani mai mică decât el. I-a povestit lui Deidree, expertă în relații pentru The Sun, despre neajunsurile pe care le are în mariajul lui.

„Am 54 de ani și soția mea are 52. Suntem căsătoriți de 25 de ani iar ea a ajuns să mă sărute doar de ziua mea, de Crăciun și de aniversarea noastră. Nici măcar nu mă ia în brațe, iar dacă mă atinge este din greșeală.

Lipsa de afecțiune începe să mă facă să mă simt nesigur pe mine. Nu mai pot să vorbesc cu ea despre asta pentru că de fiecare dată când am încercat, a început să mă critice. Touși știu că trebuie să fac ceva, nu mai pot trăi în stilul ăsta”, a scris omului consilierului publicației din Marea Britanie, sperând să primeacă un răspuns.

Cum a răspuns consilierul în relații

Deidree, expertă în relații pentru The Sun, i-a spus bărbatului că ar trwebui să facă el primul pas către soția lui și să fie mai afectuos cu ea, sperând ca femeia să-i copieze comportamentul.