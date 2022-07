După ce a fost cu iubita în vacanță la bunici, Andrei Leonte face marea dezvăluire despre relație: „Am împlinit un an” | EXCLUSIV

In articol:

Andrei Leonte se bucură de o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita lui Laura. Cântărețul a dus-o pe Laura în vacanță la țara, la bunicii lui. Deși se poate spune că nu a mai fost de ceva timp în prim plan, Andrei Leonte este extrem de activ în mediul online, acolo unde le arată fanilor cele mai frumoase momente

din viața sa. Cântărețul a postat recent imagini din vacanța alături de iubita lui, concediu pe care l-au făcut într-un loc special. Andrei Leonte i-a spus clar partenerei sale să lase pantofii cu toc acasă.

Jurnaliștii WOWbiz.ro l-au contactat pe Andrei Leonte și au aflat detalii exclusive din relația cu Laura. După ce au mers la bunici, cei doi se pregătesc să meargă în Italia, la părinții artistului.

Andrei Leonte și-a dus iubita într-un loc „exotic”

Recent, artistul a distribuit în mediul online mai multe fotografii, din timpul vacanței petrecute alături de iubita lui la bunicii săi.

„ Am scos-o la plimbare pă Șoseaua Nordului. i-am zis să nu-și ia toacele Jimmy Choo, că mie-mi plac fetele mai chill”, a scris Andrei Leonte pe Instagram, în dreptul fotografiei alături de iubita lui.

Citeste si: Mario Fresh nu a fost alături de Alexia Eram la festivitatea de absolvire! Ce i-a transmis iubitei sale pe Internet?

Cei doi îndrăgostiți au mers la bunicii artistului cu o ocazie extrem de specială, ziua de naștere a acestora. Cântărețul a postat un mesaj extrem de emoționant pe Instgaram cu această ocazie, dar și o fotografie realizată alături de ei, chiar pe prispa casei.

Citeste si: „A fost găsită pe corali. Trupul ei era desfigurat.” Noi declarații despre cazul din Egipt. Românca atacată de rechin ar fi fost prima victimă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Andrei Leonte alături de bunicii lui

„Acești doi minunați au împlinit 92, respectiv 86 de ani! Cât timp mă așteaptă ei în poartă, mi se pare că încă mă pot simți copil! La mulți ani! mi-aș dori să pot sta o viață sub aripile voastre!" a scris Andrei Leonte, în mediul online.

Chiar daca nu este aproape fizic, artistul a fost dintotdeauna apropiat de familia sa, postând de multe ori cum petrece timp cu părinții și bunicii săi.

Andrei Leonte și iubita lui, în timpul unei plimbări pe Dunăre

Andrei Leonte, mare dezvăluire despre relația cu Laura

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artistul și au aflat ce planuri mai are alături de iubita lui. Andrei și Laura au împlinit recent un an de relație, iar în curând urmează să meargă în Italia, la părinții cântărețului.

Citeste si: Locurile mai puțin cunoscute din România pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață. Sunt Colțuri de Rai ascunse de ochii turiștilor

„ Miercuri fix ce am împlinit un an! Tocmai ce am cumpărat bilete de tren, peste două săptămâni o să plecăm în Italia. Ne vom duce pe la ai mei, ei încă locuiesc acolo. Laura acum e în vacanță și odată cu ea am intrat și eu în vide-ul de hollyday și încercăm să ne bucurăm de timp liber, dar vrem să și lucrăm împreună ”, a povestit Andrei Leonte, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Referitor la căsătorie, artistul ne-a povestit încă nu e cazul, însă lucrurile merg cât se poate de bine așa că nu se știe niciodată

„Încă nu, dar lucrurile merg cât se poate de bine așa you never know!”, a spus Andrei Leonte, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!