Gina Pistol revine în televiziune. Când ar putea fanii să o vadă iar în lumina reflectoarelor: ”Mă voi întoarce”

Gina Pistol a devenit mamă în urmă cu mai bine de doi ani, dar asta nu a împiedicat-o ca o bună perioadă de vreme să-și continue și viața profesională.

Doar că, ulterior, când proiectele începute au ajuns la final, vedeta și-a anunțat retragerea din televiziune. Ea spune că a avut nevoie de timp pentru propria persoană, dar și pentru familia ei, plus că ajunsese într-un impas din cauza epuizării.

Gina Pistol așteaptă oferte din partea televiziunilor

Simțea, subliniază ea, că nu mai poate da publicului ceea ce știa să facă, dar și cât voia din energia sa, căci puterile îi cam pieriseră.

Iar faptul că s-a retras pentru o perioadă spune că a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua, căci rezultatele se simt pe propria piele.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva! Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”, a spus Gina Pistol, conform Cancan.

Însă, deși a stat acasă o vreme, acum gata, Gina Pistol vine cu vestea cea mare pentru fanii ei. Fosta prezentatoarea mărturisește că este pregătită să își reia viața profesională și să revină la cârma vreunui show.

În acest sens, ea speră ca anul 2024 să vină pentru ea cu multe oferte pentru a avea de unde alege, căci își dorește un proiect ce să i se potrivească și pe care să-l poată duce de la cap la coadă.

Chiar și așa, subliniază că nu-și face planuri, dar rămâne deschisă și răbdătoare asupra a ceea ce îi pregătește viitorul.

”Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce. Va trebui să avem răbdare, să constatăm dacă vor mai exista propuneri, dacă voi mai primi propuneri de colaborare și dacă eu voi avea energia necesară ca să mă apuc de ele și să le duc până la capăt. Vom vedea ce-mi rezerva viitorul, fiindcă nu e bine să-ți faci planuri înainte de vreme!”, a mai adăugat soția lui Smiley.