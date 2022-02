După scandalul cu mama lui, acum asta! Florin Vasilică, declarații tranșante! „Mizeriile din muzica populară.” A venit vorba de copilul lui și a răbufnit

In articol:

Liviu și Florin Vasilică nu au avut o relație doar de familie, ci și una de prietenie și colegialitate. În anul 2004 maestrul Liviu Vasilică s-a stins din viață, în urma unei boli crunte, la doar 54 de ani.

La acea vreme, medicul, artistul terminând Facultatea de Medicină, care a salvat sute de vieți, nu a mai putut fi salvat. Astăzi însă, pentru boala care l-a ucis pe cântăreț există tratament.

Florin Vasilică, orfan de tată, declarații despre familie

”Noi n-am fost doar tată și fiu, am fost și foarte buni prieteni, găseam soluții la orice împreună, ne sfătuiam. În ultimele lui zile de viață m-am gândit să-l ducem la o clinică din străinătate, dar, din păcate, nu mai era transportabil. Dacă s-ar fi îmbolnăvit acum, tata ar fi putut fi salvat, pentru că există tratamente pentru Hepatita C. Tata absolvise Facultatea de Medicină cu media 10, în vechiul regim. A salvat zeci, chiar sute de vieți, era medic pediatru. De altfel, el a înființat dispensarul școlar din Alexandria”, a spus Florin Vasilică, fiul artistului Liviu Vasilică, conform Impact.

Pentru că și-a urmat și meseria de medic și pasiunea de a cânta cu toată inima, dorind să lase ceva în urma lui, Liviu Vasilică și-a instruit fiul, încă de la o vrâstă fragedă, în arta muzicii.

Drumul lui Florin Vasilică a fost ales de către tatăl său. Doar trei ani avea artistul atunci când a pășit pentru prima dată într-o emisiune TV. Iar acum, drept mulțumire, urmașul lui Liviu Vasilică își dorește să îi aducă acestuia un omagiu pentru toată creația sa artistică.

În calea visului său stă însă mama sa. Văduva lui Liviu Vasilică trebuie să se pună de acord cu fiul ei, astfel încât românii să audă și să ia parte la festivalul de muzică populară care o să îi poarte numele celui decedat.

”A văzut că îi pot continua munca”

„Nu eu am ales să duc mai departe activitatea lui muzicală, el m-a ales, m-a luat de mic cu el la spectacole. La 3 ani am apărut prima oară la TV, am cântat cu el până cu puțin timp înainte să se stingă din viață. Eram și sunetistul lui tata, cântam, făceam de toate. Alegerea de a fi cântăreț a fost a lui. A văzut în mine că îi pot continua munca. Aș vrea să fac și Festivalul ”Liviu Vasilică”, însă mama decide, ea deține marca Liviu Vasilică, am nevoie să-și dea acordul. Sunt 34 de ani de Grupul ”Teleormanul”. Tata l-a condus 17 ani, eu am intrat în al 18-lea an. De asta suntem 100% asociați total cu Grupul ”Teleormanul”, a mai spus Florin Vasilică.

Pentru că pasiunea pentru muzică a fost transmisă din generație în generație până la el, acum, când se vede în ipostaza de a lăsa totul mai departe fiului, Florin se abate de la tradiția familiei.

Din prea multă iubire, spune el, pentru că în lumea artistică nu este totul numai lapte și miere, dar și pentru că este greu să răzbești și să te faci cunoscut și apreciat, cântărețul face tot posibilul ca fiul lui să nu îi calce pe urme.

Chiar dacă tânărul a dovedit ca și-a moștenit tatăl și bunicul, Florin Vasilică l-a îndemnat să urmez o carieră în domeniul IT.

”M-am gândit să îl formez pe un cu totul alt segment, să aibă o altă meserie, în domeniul calculatoarelor, o altă pasiune a mea. În prezent, el este student la Admnistrație Publică, în București. Eu cred că e suficient ce mi s-a întâmplat mie, după moartea tatălui, nu-l vreau în chestia asta, au fost multe răutăți locale, din partea unora care voiau să facă uitat numele lui Liviu Vasilică. Nu vreau să-l expun la mizeriile din muzica populară, prin care eu am trecut, îmi iubesc prea mult copilul. Tata a condus centrul cultural, a fost medic și director al ansamblului de aici. S-au întâmplat lucruri atât de dureroase…”, a mai adăugat cântărețul.

Dacă talentul s-a împărțit în familie, nu același lucru se poate spune și despre averea lui Liviu Vasilică. Fiul acestuia declară că, în urma morții maestrului, nu s-a ales cu nimic material, ba chiar, drepturile de autor ale melodiilor pe care el le cântă se impart la trei. Ceea ce face ca veniturile încasate în urma aparițiilor sale să fie infime.

„Eu locuiesc într-un bloc situat în spatele blocului în care a locuit tata. Nu am moștenit însă nimic material de la părinții mei și spun asta sub jurământ, că n-am măcar un obiect din acea casă. Nu i-aș putea face asta copilului meu. Eu împart la trei drepturile de autor în urma aparițiilor mele. Banii proveniți din drepturile de autor nu acoperă nici măcar un sfert din banii de transport, pentru o apariție a mea”, a concluzionat Florin Vasilică.

