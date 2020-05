In articol:

Ouăle, bogate în aminoacizi esențiali

Ouăle se încadrează în seria alimentelor ce ar trebui clasificate drept superalimente. Asta deoarece conțin numeroase substanțe nutritive, unele dintre ele care se găsesc rar în alte alimentele.

„Ouăle sunt considerate superalimente din punctul de vedere al aminoacizilor esențiali pe care îi conțin. Aminoacizii esențiali sunt cei pe care organismul nostru nu îi poate produce singur, astfel că e nevoie să îi obținem prin alimentație. Din acest motiv, ouăle au o valoare biologică foarte mare.

Grăsimi mono- și polinesaturate

Omega 6 și Omega 3

Colină, care ajută la controlul nivelului de colesterol din sânge și protejează funcția hepatică. De asemenea, este importantă pentru buna funcționare a sistemului nervos. Consumul regulat de ouă este asociat cu performanțe mai bune ale creierului

Metionină și cisteină, antioxidanți prețioși care combat acțiunea radicalilor liberi

Vitaminele A, D, E, K

Minerale importante precum fier, fosfor, potasiu, seleniu, zinc, magneziu”, explică Gianluca Mech.

În plus față de acești aminoacizi esențiali, ele mai conțin:

Câte ouă e recomandat să mâncăm?

Ei bine, în ciuda faptului că sunt atât de bogate în aminoacizi, vitamine și antioxidanți, trebuie să ținem cont de faptul că ouăle trebuie consumate cu măsură.

„Cu toate acestea, este indicat să nu consumi mai mult de patru sau cinci ouă pe săptămână. Iar pentru sportivi, maximul urcă la 6-7 ouă pe săptămână”, recomandă specialistul.

Cum e bine să gătim ouăle?

Cu siguranță există moduri mai sănătoase și altele mai puțin sănătoase de pregătire a meselor ce conțin ouă.

„Ouăle se pot mânca fierte sau poșate. Le putem consuma ca atare, la micul dejun, sau le putem adăuga în salate. E recomandat să evităm însă prăjirea lor în ulei. Putem, de asemenea, să optăm pentru o omletă de albușuri”, explică nutriționistul.

Putem mânca ouă la cină?

„Poți consuma un ou la cină. Acesta este ușor de digerat și oferă senzația de sațietate”, dezvăluie Gianluca Mech.

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciati nutritionisti, la nivel international, sfaturile sale fiind urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson- Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi.

Gianluca Mech a lansat in trecut doua campanii importante impotriva obezitatii, care trag un semnal de alarma in ceea ce priveste inmultirea cazurilor in randul copiilor si al adolescentilor. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansata alaturi de Ivana Trump, iar in Europa alaturi de Ducesa de York, Sarah Ferguson.