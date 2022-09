"E ca și copilul meu" Fiul adoptiv al Luminiței Anghel și-a găsit o nouă familie? Cum a ajuns David Pușcaș să se apropie de Dana Marijuana: "Îl sfătuiesc când are probleme, sunt și mama lui"

In articol:

În ultimii ani, relația Luminiței Anghel cu fiul ei adoptiv s-a schimbat radical. Dacă pe vremuri cântăreața și David Pușcaș se înțelegeau de minune, acum totul stă diferit.

Cei doi au decis să rupă orice legătură, iar tânărul a găsit un sprijin în Dana Marijuana.

Dana Marijuana: "David Pușcaș vine des pe la mine, sunt și mama lui"

Dana Marijuana a mărturisit că are o relație destul de apropiată cu David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Artista susține că în ultima perioadă i-a fost ca o adevărată mamă tânărului, care a apelat la ea ori de câte ori a avut probleme: "David Pușcaș vine des pe la mine, îl sfătuiesc, când are probleme, sunt și mama lui, dar și mama tuturor. Țin la el, e ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el, când e în preajma mea. O cunosc și pe mama lui, pe Luminița Anghel. Nu știu el ce proiecte muzicale mai are, poate, pe viitor, vom și colabora. Momentan, nici eu nu am mai scos nicio piesă, am unele în lucru.", a declarat Dana Marijuana, potrivit ego.ro.

David Pușcaș, despre Luminița Anghel: "Eu pentru ea nu mai exist"

De curând, David Pușcaș a fost invitat în cadrul emisiunii "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtube thXclusive, unde a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Luminița Anghel. Tânărul a mărturisit, printre altele, că nu mai ține legătura cu mama lui adoptivă. Nici măcar cu ocazia zilelor de naștere nu își mai trimit mesaje, așa cum obișnuiau în trecut: "Mama nu îmi dă mesaje de sănătate, nu mă caută de sărbători, nu ne vedem de ziua mea, de ziua ei, eu pentru ea nu mai exist.", a declarat David Pușcaș, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Pe de altă parte, îndrăgita artistă susține că și-a făcut datoria de părinte, atât cât s-a putut: "Prefer să nu comentez. Mi-am făcut datoria cât s-a putut. Am pus punct. Poate să spună ce dorește. Viața merge înainte. Dumnezeu are grijă de toți, în funcție de fapte.", a declarat Luminița Anghel, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

