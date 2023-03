”E greu, am plâns” Oana Lis, la căpătul puterilor, după operația de cancer de piele? Dezvăluirile făcute acum de soția fostului edil

In articol:

Oana Lis traversează o perioadă foarte dificilă a vieții sale. Lăsând chinurile prin care trece cu soțul ei, care nu se simte deloc bine, vedeta a aflat că suferă de cancer de piele, fiind supusă chiar și unei intervenții chirurgicale.

Vedeta susține că boala a venit în urma unei pete pe care o avea și cu care a mai fost de câteva ori la consult. Recent, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj plin de emoție.

Oana Lis, mesaj emoționant în online

Soția lui Viorel Lis a dovedit de foarte multe ori că este o femeie puternică și care poate trece prin orice obstacol pe care i-l rezervă viața.

Vestea cum că suferă de cancer de piele a venit ca un trăsnet peste Oana Lis, dar nu s-a lăsat bătută nici măcar o secundă și a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru a rezolva problema.

Dar, în urmă cu numai câteva ore, vedeta a postat pe rețelele de socializare, mediu în care este destul de activă, un mesaj emoționant în care spune că nu este interesată de ceea ce crede lumea

despre ea, dar și că nu mai are vreo așteptare de la absolut nimeni.

„Nu e treaba mea ce spun oamenii despre mine. Eu sunt ceea ce sunt și fac ceea ce fac. Nu aștept nimic și accept totul. Și asta face viața mai ușoară. Trăim într-o lume în care funerariile sunt mai importante ca decedatul, căsătoria e mai importantă ca iubirea, aspectul e mai important decât sufletul. Trăim într-o cultură de ambalaj care disprețuiește conținutul. Pe măsură ce îmbătrânești, realizezi că vrei doar să plângi. Nici măcar din cauza durerii sau a doliului, ci din cauza măreției vieții. Cred că există un copil în noi toți. Eu unul am poza copilăriei în telefon. Sunt un băiețel care se plimbă pe plajă... Mă uit la el și spun: Am reușit, copile!”, a scris partenera de viață a fostului edil.

Mesajul postat de Oana Lis [Sursa foto: Instagram]

Oana Lis a crezut că va claca

Chiar dacă este văzută ca fiind o femeie puternică și acest lucru a fost dovedit de modul prin care Oana Lis a trecut peste diferite probleme, se pare că lucrurile nu au stat tot timpul exact așa.

Aceasta a mărturisit că a avut momente în care credea că totul s-a terminat, că nimic nu mai este de făcut și în care conducea cu lacrimi în ochi. Însă, lucrul care a motivat-o cel mai mult pe soția lui Viorel Lis este gândul că vor urma și zile mai bune.

„Sunt văzută ca o femeie puternică și eu mă simt puternică pentru că fac multe în acest moment din viața mea și am învățat să mă susțin și pe mine, și pe alții. Fetița a devenit femeie. Dar e greu să fii puternic și să te arăți puternic. Cine trece prin asta știe cum e. Numai eu știu de câte ori am plâns la volan mergând. Numai eu știu de câte ori am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng că efectiv nu vedeam drumul de lacrimi. Dar sunt încă pe drum și sunt și foarte multe zile senine”, a mai scris vedeta, în mediul online, acum ceva timp.