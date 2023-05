Carmen Brumă arată fără cusur la împlinire a 46 de ani: ”O bucată de tort cu cafea și bezea”. Cum vrea acum vedeta să vină și în ajutorul altor femei?

In articol:

Luna mai vine cu petrecere după petrecere în familia lui Carmen Brumă. Vedeta împlinește astăzi, 9 mai, 46 de ani, iar peste câteva zile își va aniversa și fiul.

Dacă pentru cel mic ziua de naștere va fi una aparte, pentru ea, vedeta spune că nu are nimic deosebit în plan.

Citește și: Cum ne menținem de sărbători? Carmen Brumă are soluția pentru a nu ne îngrășa în această perioadă: „Poți să te apuci de acum, de dinainte de Crăciun...”

Carmen Brumă arată fără cusur la împlinire a 46 de ani [Sursa foto: Facebook ]

Carmen Brumă, silueta perfectă la 46 de ani

Vrea să marcheze și această zi cu multă muncă, să inspire alte doamne și domnișoare, dar, în cele din urmă, să se și răsfețe puțin.

Și chiar dacă silueta nu o trădează, căci arată ca trasă prin inel, Carmen Brumă spune că de ziua sa va sărbători cu un tort pe cinste, preferatul ei.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Dezastru în România. „Dați drumul la clopote! Biserica se cutremură!” ”Așa ceva nu a fost...”- stirileprotv.ro

Nu, nu doar că va gusta din deliciosul desert, ea spune că vrea, după atâta muncă și răsplata, care va veni sub forma unei bucăți generoase de tort.

„Azi e o zi mai specială în care îmi permit mai multe momente de răsfăț! Nu am un program deosebit față de alte zile. Filmări, dus copilul la școală, antrenament și de sărbătorit o facem la finalul săptămânii când este și ziua lui Vlad. El este născut pe 14 mai, eu pe 9, deci avem o săptămână cu aniversări. De ziua mea îmi doresc ca programul meu recent lansat, „Nu mi-e frică de 40 by Carmen Brumă", să ajungă la cât mai multe femei și să le fie de folos, plus o bucată generoasă de tort cu cafea și bezea! ”, a spus Carmen Brumă, conform Click.

Și pentru că programul ei vrea să ajungă la cât mai multe femei care nu se mai regăsesc, care și-au pierdut echilibrul, speranța și sclipirea, Carmen Brumă vine acum și cu o încurajare pentru ele.

Soția lui Mircea Badea spune că nu vârsta definește o femeie, ci modul în care ea se tratează. Și da, orice femeie, în orice etapă a vieții ar fi, spune ea, merită încurajări și merită, ba chiar e necesar, să nu uite să se pună pe primul loc.

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, in mijlocul unor noi controverse dupa participarea la incoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Citește și: Carmen Brumă, nevoită să se mute de urgență din apartamentul în care locuia cu fiul și partenerul său! Au părăsit locuința în grabă: „A trebuit să facem față”

Acum, mai menționează sărbătorita zilei, când treci de pragul vârstei de 40 de ani, o femeie poate spune și face exact ceea ce vrea, pentru că a ajuns în punctul în care știe exact ce îi face bine, trebuind doar să mai aibă curaj.

Iar curajul, notează Brumă, vine atunci când, chiar dacă nimeni nu te mai alege și nu te mai apreciază, faci singură aceste lucruri: te prioritizezi.

„Am simțit de ceva vreme că femeile care ajung în preajma vârstei de 40 de ani au nevoie de încurajări, informații structurate și soluții concrete pentru a trece cât mai bine prin această etapă a vieții. Cred cu tărie că vârsta biologică este, în parte, și alegerea ta, dacă ai grijă de interiorul și exteriorul tău în egală măsură, îți stabilești corect și clar lista de priorități și acționezi în consecință. Nu te abandona, nu te uita în spate decât pentru a-ți aminti că ai puterea să treci prin asta și nu te resemna. Cu siguranță cea mai mare temere este că „ți-a trecut timpul” și că nu mai ai suficient de mult. Și, strict matematic, așa e! Dar poți să-l câștigi nepierzându-l! Acum ai maturitatea și determinarea de a duce la capăt proiecte, visuri personale la care ai renunțat pentru că nu era momentul. Ai încredere în tine indiferent de „corul de bocitoare” al majorității. Nu pierde timpul acționând împotriva ta, sau din contra, nefăcând ce e bine pentru ține. La 40 de ani e mai ușor să spui „Nu”, pentru că ai învățat să te apreciezi diferit și să recunoști ce merită cu adevărat. Și pentru că am auzit de prea multe ori întrebarea „Cine te mai alege, dragă, la vârsta asta?”, răspunsul este: Eu. Eu mă aleg pe mine!”, a mai spus soția lui Mircea Badea.