Carmen Brumă respectă cu sfințenie o dietă care o ajută să se mențină în formă. Soția lui Mircea Badea i-a impus și fiului ei de 8 ani un plan alimentar: „Nu mâncăm 3 zile la rând aceleaşi alimente”

Carmen Brumă este invidiată de multe domnișoare datorită siluetei sale, însă puțini știu că vedeta face sacrificii mari pentru a se menține la forma dorită. Deși de când a devenit mamă are un program mult mai încărcat, soția lui Mircea Badea nu uită să aibă grijă de corpul său, ba chiar i-a impus și fiului ei de 8 ani un regim alimentar și l-a învățat câteva reguli de bază.

Carmen Brumă își antrenează corpul indiferent de programul încărcat

Carmen Brumă este o femeie foarte activă și nu uită niciodată să își antreneze corpul, deoarece consideră că acest lucru este foarte important pentru a-și păstra silueta mult visată. Vedeta are grijă și de alimentația ei, însă printre lucrurile prioritare din zi se numără antrenamentul, care nu este lipsit din programul său.

„ Există câteva puncte fixe în zilele mele: dusul copilului la şcoală, antrenamentul meu, care poate fi în parc sau în casă, apoi diverse activităţi care sunt în mod constant în programul meu, filmări, timpul pe care îl petrec cu cei care urmează programele mele de slăbit şi transformare corporală etc. Am grijă ca, indiferent de program, să acord minimum de atenție corpului meu, iar asta înseamnă să-l mişc şi să-l hrănesc corespunzător”, a mărturisit Carmen Brumă, pentru viva.ro.

Soția lui Mircea Badea și-a îndreptat atenția și spre fiul ei de 8 ani, căruia i-a realizat deja un program alimentar și l-a învățat câteva reguli de baza, precum respectarea celor 3 mese zilnice, o legumă proaspătă obligatorie la fiecare masă și apa în detrimentul sucului.

„ Vlad are un regim potrivit unui copil de 8 ani care e activ, face mişcare şi e în creştere. Am reușit, de-a lungul timpului, să cădem de acord asupra unor reguli alimentare de bun-simţ, de la care ne abatem foarte rar: 3 mese pe zi, o legumă proaspătă la fiecare masă, desertul doar după masă, apă, nu suc, nu mâncăm 3 zile la rând aceleaşi alimente etc. Gătesc, dar şi comandăm”, a mai spus soția lui Mircea Badea.

Carmen Brumă, dietă și plan alimentar pentru a-și menține silueta [Sursa foto: Instagram]