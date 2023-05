Carmen Brumă a dat un răspuns total neașteptat, după ce a fost întrebată cât de greu este să fii iubita lui Mircea Badea: „Atunci o să mă retrag”. Motivul pentru care nu s-au căsătorit niciodată

In articol:

Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu de peste două decenii. Ce-i drept, sunt unii dintre cei mai discreți oameni publici de la noi, căci preferă să țină departe de ochii curioșilor tot ce nu are legătura cu viața lor profesională.

Astfel, pentru că mereu au preferat să spună publicului doar cu jumătăți de măsură lucruri din interiorul relației lor, au fost multe zvonurile apărute de-a lungul timpului.

Carmen Brumă nu s-a văzut niciodată în rochie de mireasă

Însă, pe unul dintre ele, întorcându-se în timp, Carmen Brumă l-a spulberat acum. Deși s-a vorbit mult despre prima lor întâlnire, vedeta dezminte acum orice afirmație și spune cum au stat, de fapt, lucrurile.

Nimeni nu a fost Cupidon pentru ei, așa cum s-a zvonit, ci singuri și-au dat seama că destinul este de partea lor.

”E o poveste pe care noi am preferat să o ținem pentru noi și asta facem de mulți ani, pentru că viețile noastre sunt de așa natură încât o doză prea mare de expunere simt că ne-ar crea un disconfort. L-am cunoscut acum foarte mulți ani, cred că peste 25 de ani și există o poveste care circulă și care nu e adevărată. Nu ne-a făcut cunoștință Mihai Mitoșeru, ne-am descurcat singuri”, a spus Carmen Brumă, conform Unica.

Și cum singuri s-au întâlnit, și-au dat o șansă și au evoluat, tot singuri, spune Carmen Brumă, vor pune și stop relației publice, dacă va fi cazul.

Vedeta nu vorbește de separare, ci de greutatea sau ușurința cu care îmbină expunerea datorată vieții profesionale cu ceea ce au acasă, în familie.

Carmen Brumă declară că de când a început o relație cu prezentatorul a fost conștientă în ce se bagă, a ales cu inima deschisă să facă parte din lumea mondenă și subliniază că asta nu îi dă voie acum să se plângă de statul de vedetă.

Dar declară că atunci când părțile negative ale acestui statut le vor depăși pe cele pozitive, cu siguranță, va lua în calcul varianta de a se retrage din lumina reflectoarelor.

”Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi nu am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta și atunci mi s-ar părea nepotrivit, chiar indecent, să mă apuc să mă plâng. Nu are rost să încep să mă plâng. Fix ca în orice meserie există părți bune și părți rele. Când o să decid că nu mai pot face față părților negative, că ele nu mai sunt acceptabile pe scara mea de valori, atunci o să mă retrag. Până acum nu, mie îmi place ceea ce fCarac, o fac cu mare convingere, cu drag, cu respect față de meserie și față de oamenii care mă urmăresc. N-am nimic de reproșat!”, a mai adăugat vedeta.

Și pentru că tot a vorbit deschis despre viața trăită alături de Mircea Badea, pentru a mia oară, Carmen Brumă a ținut să clarifice și motivul pentru care, în 25 de ani de relație, moderatorul nu a dus-o la altar.

Fosta prezentatoare spune că, de fapt, ea niciodată nu s-a văzut mireasă și că pentru ei, ca și cuplu, relația nu s-ar schimba cu nimic dacă s-ar căsători.

Astfel că nu au dat niciodată importanță unei oficializări a iubirii lor, mai ales că ea, de când se știe, nu a avut visul de a fi numită ”soția” cuiva.

”Am ajuns în situația în care am răspuns frumos, am răspuns la mișto, am răspuns, dar nu mai știu cum s-o mai iau, cum să mai întrebi niște oameni după 20 și ceva de ani de ce nu te-ai căsătorit. Nu am vrut, nu am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică, nu am avut asta cu să fiu soția cuiva”, a menționat partenera lui Mircea Badea.