„E greu să modelezi un pui de om” Simona Gherghe a dat vestea, iar toată lumea a felicitat-o. Prezentatoarea TV vine în ajutorul tuturor părinților: „Nimic nu e simplu pe lumea asta”

In articol:

Simona Gherghe se află pe micile ecrane de peste două decenii, timp în care a gestionat cu succes meseria de reporter și prezentator. De ani buni, vedeta este la cârma emisiunii de matrimoniale, unde tinerii vin să se căsătorească și să câștige marele premiu.

Astfel, vedeta se poate mândri cu un parcurs fascinant și cu o carieră de invidiat, însă nu se oprește aici, întrucât a anunțat o nouă schimbare pe plan profesional.

Simona Gherghe, o nouă etapă a carierei sale

Simona Gherghe a strâns de-a lungul timpului o comunitate numeroasă de fani care o apreciază și o susține în orice moment al său. Vedeta a demonstrat în nenumărate rânduri că este o femeie determinată să își îndeplinească idealurile și să muncească să ajungă acolo unde își propune.

Vedeta a făcut publică vestea unui nou proiect chiar în prima zi a lunii mai, întrucât această perioadă este foarte specială pentru ea. În mai 2017 a devenit mamă pentru prima dată, urmând ca în mai 2019 să dea naștere celui de-al doilea copil. Prezentatoarea TV a recunoscut că ultimii 6 ani au fost o provocare pentru ea, simțindu-se ca și cum s-ar fi reîntors la școală, fiecare zi venind cu o nouă lecție de învățat.

“Luna mai e speciala pentru mine. E luna in care am devenit mama. Prima data in 2017, apoi in 2019. Zilele de nastere ale copiilor nostri sunt si zilele de nastere ale noastre, ca parinti. Mai tarziu am inteles ca si noi crestem o data cu ei. Ca oricate carti am citi, oricat am intreba, n-avem cum sa stim tot. Si ca invatarea, ca parinte, dureaza o viata. Ma simt ca si cum m-as fi intors la scoala, acum 6 ani. In fiecare zi iau o noua lectie.

De multe ori, parintii le pretind copiilor vrute si nevrute. Sa faci asa, sa spui asa, nu e bine asa, nu mai vorbi, sau vorbesti prea putin. Va suna cunoscut? Daca da, uita-te putin in oglinda. Ce faci tu, parinte, ca sa fii mai bun pentru copilul tau? Lucrezi suficent cu tine? Tu intelegi unde gresesti? RASPUND EU PRIMA. Nu sunt un parinte perfect, gresesc, ma enervez, mai obosesc. Nu exista parinti perfecti. Inca invat sa accept acest adevar. Si poate vom descoperi in aceasta calatorie ca NU copiii trebuie sa fie cuminti, ci parintii.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anunțul momentului: a murit Zaiţev!- stirileprotv.ro

CHEIA e sa gasesti oamenii potriviti. Oameni de la care sa INVETI. Oameni de la care sa iei informatii corecte, idei bune, sugestii inspirate”, a mărturisit Simona Gherghe pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Simona Gherghe a recunoscut de ce nu a dat petrecere după cununia civilă: ”De la complicațiile pe care le-am avut” Prezentatoarea și soțul împlinesc 6 ani de când au spus ”DA”

Citește și: ”O mare provocare profesională pentru mine” Simona Gherghe, anunț surprinzător în online. Ce se va întâmpla curând în cariera vedetei? ”Abia aștept”

Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că începe un nou proiect în colaborare cu Oana Moraru, fiind vorba despre un podcast în care discută subiecte de parenting. Simona Gherghe vrea să ajute fiecare părinte să fie mai răbdător și ascultător cu copilul său, astfel că prin prisma podcastul său, care va apărea în data de 9 mai, vedeta își dorește să abordeze subiecte care să fie de interes atât pentru mame, cât și pentru tați.

“Cand Oana Moraru, una dintre cele mai puternice voci din educatie de la noi, mi-a spus ca e interesata sa facem impreuna un podcast, am stiut ca sunt unde trebuie. Asa s-a nascut “Parinti CuMinti”, un podcast pentru toti parintii, care vor sa fie mai buni pentru copiii lor si care inteleg ca e nevoie de rabdare, ascultare, dar si de greseli asumate si iertate.

Citeste si: „Nu există zi din viața mea în care să nu mă gândesc la el.” Vica Blochina, devastată de durere la patru ani de la moartea lui Răzvan Ciobanu- kfetele.ro

Citeste si: Andra Volos, primele pofte în calitate de femeie însărcinată. Marymar îi este alături- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker Bowles, dezvăluiri despre averea personală. Cât de bogată este viitoarea regină a Angliei- radioimpuls.ro

Nimic nu e simplu pe lumea asta. Dar cel mai greu e sa modelezi un pui de om, sa ai grija de sufletul lui, sa-l faci fericit, sa stii sa-l lasi sa mai si cada, caci doar din caderea asta se poate ridica mai puternic. Sa fii acolo, langa el, neconditionat. La bine, fireste, dar mai ales la rau.

Din 9 mai, va invit sa ne fiti alaturi, in fiecare saptamana, in lunga calatorie a vietii de parinte. Sa devenim, impreuna, parinti cuMinti…”, a mai spus prezentatoarea TV.

Fanii abia așteaptă lansarea noului proiect al Simonei Gherghe

După ce a anunțat lansarea noului proiect, fanii Simonei Gherghe au reacționat imediat, felicitând-o pe prezentatoarea TV. Aceștia așteaptă cu sufletul la gură primul episod al podcastului și se așteaptă ca proiectul să fie unul de succes.

“Abia aștept! Succes!”, “Felicitaaaari!!!” și “Sunteți minunată! Mă lupt constant cu mine, pentru copilul meu! Învăț încontinuu să mă dezvăț de ce am învățat în copilărie...și trebuie să îi învăț și pe cei din jur. Cu copilul e cel mai ușor..cu mine și cu restul lumii este atât de greu..Felicitari! Vă vom urmări cu interes”, au fost doar câteva dintre mesajele transmise în secțiunea de conentarii la postarea Simonei Gherghe.

Simona Gherghe, podcast despre parenting [Sursa foto: Instagram]