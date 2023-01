„E o realizare” Majda Aboulumosha se mută în casă nouă. Actrița a făcut anunțul pe rețelele de socializare

In articol:

Majda Aboulumosha este una dintre femeile de succes din România. Vedeta este actriță, prezentatoare și nu în ultimul rând mama. De-a lungul vieții sale aceasta a muncit din greu pentru a-și duce la capăt una dintre cele mai mari dorințe ale sale.

Într-un final, vedeta a reușit acest lucru și a împărtășit totul cu fanii săi.

Majda Aboulumosha are un nou apartament

Majda Aboulumosha și-a îndemnat mereu urmăritorii să nu renunțe la ceea ce își doresc cu adevărat, iar acest lucru l-a făcut și ea. Anul 2023 a venit cu îndeplinirea uneia dintre cele mai mari dorințe ale sale. După mulți ani de muncă aceasta a devenit proprietara unui apartament.

Vedeta nu a putut ține bucuria acestei realizări numai pentru ea, așa că, a împărtășit totul cu cei ce o apreciază. Alături de o imagine cu ea extrem de zâmbitoare, într-un apartament vizibil neterminat și la care mai are mult de lucru, prezentatoarea și-a exprimat gândurile și i-a sfătuit din nou pe fanii săi să nu renunțe.

„ Fericită! Poate nu e cea mai reușită poză, dar pentru mine e o mare realizare. Împărtășesc asta cu voi pentru că a fost unul din visurile mele. Să-mi iau apartamentul meu. Mereu v-am încurajat să vă urmați visul și să munciți pentru asta. Am muncit mult, foarte mult, dar nu am renunțat niciodată la această idee. Am căutat și am vizionat atâtea apartamente încât, dacă mă las de televiziune, clar mă pot face agent imobiliar. Știu tot ce înseamnă zonă, zidărie, metraj, etc. Mai am multe de pus la punct, dar eu am învățat un lucru și asta mă face mereu să fiu optimistă: să mă bucur de ce am și nu să mă întristez de ce nu am. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru tot”, a scris Majda pe rețelele de socializare.

Majda și-a întâlnit tatăl după 25 de ani

În urmă cu ceva timp, vedeta a mai împărtășit cu comunitatea ei un alt moment important și emoționant din viața ei. Este vorba de întâlnirea cu tatăl ei după 25 de ani în care cei doi nu s-au văzut. Cea care i-a fost alături în tot acest timp, chiar și în ziua revederii cu tatăl său este chiar mama actriței.

„El este tatăl meu natural, ca să elucidez misterul (de unde culoarea mea). Poza aceasta e făcută în urmă cu 6 ani, după 25 de ani de căutări. În spatele acestei fotografii stă, de fapt, mama mea! Ea este eroina. Tatăl meu a plecat când aveam un an. Mami era tânără, cu mine în brațe, dar o luptătoare. Mi-a spus mereu – când eu o să vreau să-l cunosc ea o să-mi fie alături. Nu i-am pus prea multe întrebări, de teamă să nu-i creez amintiri neplăcute. Când aveam 7 ani, îmi aduc aminte că eram îmbrăcată într-un halat vișiniu și mă rugam și număram stelele. Acela a fost un moment în care am hotărât că Cel de Sus îmi va fi tată. Tot atunci mi-am pus dorința să-mi întâlnesc tatăl natural. Știam că mă ascultă, știam că într-o zi o să se întâmple. Anii au trecut, eu îl căutam în fiecare an”, a povestit aceasta.