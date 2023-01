Majda Aboulumosha a dat vestea cea mare! Fosta prezentatoare este mai fericită ca niciodată: ”E o realizare” Ce vis și-a îndeplinit acum vedeta?

In articol:

Majda Aboulumosha este actriță, prezentatoare, o persoană influentă în mediul online, pasionată de gătit, dar și o femeie cu multe visuri.

Însă, mai mult decât atât, fosta prezentatoare este o femeie foarte puternică, care nu s-a dat niciodată bătută și care a muncit pe brânci pentru tot ce este astăzi și pentru tot ce are.

Vedeta și-a cumpărat propriul apartament

Astfel că, după multă trudă, anul 2023 a început pentru Majda cum nu se poate mai bine. Și asta pentru că încă un mare vis a început să prindă contur.

Iar marea veste a fost dată chiar de ea, pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și unde și-a format o mare comunitate de fani.

Concret, anul 2023 i-a adus Majdei prima sa locuință, un apartament la care visa de multă vreme și pe care să-l posede doar ea.

Din locuința aflată încă în etapa de finalizare, Majda Aboulumosha a realizat o fotografie, în care radiază de fericire și împlinire și pe care a urcat-o imediat și pe rețelele de socializare.

Acolo unde a publicat alături și un mesaj pentru ea, dar și pentru toți cei care o urmăresc, dorind să le vină în ajutor măcar cu o vorbă de susținere.

Vedeta mărturisește că toată viața a sperat să vină ziua când se va declara proprietară unei locuințe, iar acum, când totul a prins contur, este mai fericită ca niciodată.

Dar pentru asta a fost nevoie de multă muncă, ambiție și încredere în ea și în viitor, ceea ce le urează acum și celor care fac parte din comunitatea sa.

Majda le transmite tuturor să viseze, să spere, dar să nu aștepte nimic de la nimeni, ci pur și simplu să muncească zi de zi și mai mult pentru ceea ce își doresc. Căci doar așa, spune ea, prin muncă, vor veni cele mai satisfăcătoare rezultate.

”Fericită! Poate nu e cea mai reușită poză, dar pentru mine e o mare realizare. Împărtășesc asta cu voi pentru că a fost unul din visurile mele. Să-mi iau apartamentul meu. Mereu v-am încurajat să vă urmați visul și să munciți pentru asta. Am muncit mult, foarte mult, dar nu am renunțat niciodată la această idee. Am căutat și am vizionat atâtea apartamente încât dacă mă las de televiziune, clar mă pot face agent imobiliar. Știu tot ce înseamnă zonă, zidărie, metraj, etc. Mai am multe de pus la punct, dar eu am învățat un lucru și asta mă face mereu să fiu optimistă: să mă bucur de ce am și nu să mă întristez de ce nu am. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Majda Aboulumosha, pe rețelele de socializare.