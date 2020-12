Ea e fosta soție a lui Florin Busuioc! Vedeta ProTV are un băiat cu o doctoriță din Mureș

Florin Busuioc vorbește mereu despre familia lui, de cele două fete pe care le are. Târziu s-a aflat că prezentatorul de la Meteo, actor de profesie, a fost căsătorit în tinerețe cu Marieta Busuioc, o doctoriță, care a rămas după divorț cu numele vedetei și cu un băiat. Florin Busuioc Jr a trăit departe de tatăl său, care plecat la București și-a făcut altă familie și pe el l-a abandonat. De altfel, chiar băiatul i-a reproșat acest lucru, în urmă cu câțiva ani.

Marieta Busuioc este medic de familie și are un cabinet într-o comună de lângă Târgu Mureș. Pacienții acesteia susțin că fosta soție a lui Florin Busuioc este un medic dedicat, care a lucrat tot timpul în pandemie, chiar dacă trebuia să facă naveta. În plus, doctorița le-a dat tuturor numărul ei de telefon personal și le-a spus că o pot suna oricând, chiar și în afara programului. ”Cabinetul doamnei dr. Busuioc Marietta funcționează în program normal, dar vă rugăm să ne apelați telefonic sau online, înainte. Vă stau la dispoziție și în afara programului”, este unul din numeroase anunțuri ale cabinetului unde e medic fosta soție a lui Florin Busuioc.

Fiul lui Florin Busuioc a participat la preselecțiile de la X Factor

Cât despre fiul lui Florin Busuioc, acesta are aproape 30 de ani, e asistent medical și muzician. De fapt, Florin Busuioc juniorul a fost descoperit de presă chiar la preselecțiile unui show, în urmă cu câțiva ani, el a participat la X Factor. „Mi-a spus să nu-l mai caut niciodată. Am fost pe la mai multe şcoli, aveam absenţe, pierdeam vremea prin baruri, dar într-un astfel de loc am găsit sursa de inspiraţie pentru muzica hip-hop pe care o interpretez. Am şi o trupă alături de care cânt la evenimente. Până la urmă, voi putea spune că o să reușesc singur în cariera muzicală”, spunea fiul lui Busu.

Fiul lui Florin Busuioc este asistent medical

Apoi, Busuioc Jr i-a dedicat și o melodie părintelui, iar titlul și versurile sunt extrem de emoționante.

“Asta e lumea mea/ E conturata prin durere/ Se putea evita/ Atata timp cat si tie iti pasa. Se poate repara doar daca vom incerca. Nu am intrebari, asa cum te-ai astepta/ Stiu, te-ai speriat si ti-ai luat talpasita/ Ai crezut ca timpul le va rezolva(…) Ai plecat când aveam nevoie/ Te-ai îndepărtat/ Poate înțelegeam dacă ai fi explicat/ Zici că nu ești de vină/ Dar atunci, de ce ai plecat?”, sunt versurile piesei ”Tată, de ce?”.

Florin Busuioc și-a înșelat soția

Căsătoria dintre Florin Busuioc și Marieta nu a ținut mult. Cei doi s-au cunscout la Târgu Mureș, acolo unde actorul fusese repartizat după teminarea facultații, iar ea era un proapsăt medic. Marieta a rămas ănsărcinată și ăn 1991, cei doi s-au căsătorit. După ce a născut, Marieta a plecat la părinți cu bebelușul. Numai că, ăn timp ce ea era la părinți, Florin Busuioc s-a transferat la un teatru din Bucureşti. Iar la un moment dat, i-a făcut o vizită surpriză şi astfel a aflat că acesta avea o altă relaţie. Cei doi au divorţat, iar Marieta a rămas cu băiatul, care atunci avea trei luni, în Târgu Mureș.