”Ea era un copil”. Bogdan Vlădău, adevărul din spatele căsniciei cu Gina Chirilă. Cum a început, de fapt, relația celor doi: ”Este foarte urât”

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă formează un cuplu de ani, timp în care au devenit și părinți pentru prima dată. De doi ani, viața lor de cuplu s-a schimbat radical și asta pentru că și-a făcut apariția și fiica lor.

Însă, deși acum fac parte din categoria cuplurilor sudate și discrete ale lumii mondene, în trecut, nimic nu avea să prevestească acest lucru.

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, un început de relație deloc promițător

Invitați în cadrul podcast-ului moderat de Cătălin Măruță, cei doi s-au reîntors în timp și au dezvăluit felul în care s-au cunoscut, care a fost scopul inițial al fiecăruia, dar și cum a evoluat relația lor.

Privind în urmă, Bogdan Vlădău spune că nu știe ce a fost în capul lui atunci când a pus ochii pe Gina Chirilă.

Și asta pentru că diferența de vârstă dintre ei nu este deloc una de neglijat, mai ales că atunci blonda abia devenise majoră.

Însă, în ciuda acestui aspect, fostul model a luat inițiativă, ba chiar a insistat, ceea ce, spune el, nu-i stătea deloc în caracter, dar mult timp a făcut totul în zadar.

Abia după câteva luni, Gina Chirilă s-a încumetat să îi accepte invitația la o primă întâlnire.

Ulterior, a mai trecut un an de tachinări până când fostul mare crai de București s-a liniștit și și-a dat seama ce simte pentru cea care acum l-a făcut tată de fată.

”Vai, ce mică era când ne-am cunoscut! Avea 18 ani împliniți, măcar atât. Era Facebook-ul atunci în vogă și am zis să îi scriu. Eu eram în perioada în care eram foarte jucăuș. Aveam vreo 32 de ani, mă știa lumea, eram pe piață, foarte jucător. A început ca o glumă, eu mă jucam în mai multe direcții, nu doar cu ea, ăsta era meu atunci. I-am scris și nu mi-a răspuns foarte mult timp, vreo două luni. La un moment dat, mi-a răspuns, dar ceva, așa, pe lângă subiect. După care eu am insistat, deși nu-mi stătea în caracter să insist, aveam mândria asta, cum adică să nu-mi răspundă mie. Și am insistat, am zis să ne vedem la un moment dat, nu știu ce a fost în capul meu, ea era un copil. Până la urmă a acceptat, după care am aflat de ce a acceptat. Cel puțin un an ne-am tot tachinat, mă refuza frumos. La noi nu a început ca o nebunie, la noi relația a crescut frumos și nu s-a stins”, a spus Bogdan Vlădău.

De cealaltă parte, Gina Chirilă recunoaște că s-a lăsat curtată de Vlădău doar din răzbunare, dorința sa fiind aceea de a-și face iubitul de la acea vreme gelos, ceea ce a și reușit.

Însă, cu timpul, după multe tachinări, cei doi au ajuns să se iubească, să evolueze împreună și să se schimbe reciproc în bine.

”Era foarte frumos, dar eram conștientă de pericol, dar ne-am întâlnit la o petrecere, m-a invitat la petrecere și am acceptat pentru că voiam să fac pe altcineva gelos și chiar l-am făcut. Ceea ce este foarte urât. Probabil am avut o influență asupra lui, dar a lucrat și el mult cu el”, a completat și Gina Chirilă.