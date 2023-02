Ea este fetița de 4 ani care a murit după ce a fost atacată de un câine în spatele casei! Micuța a fost sfâșiată în fața mamei ei: „E moartă! Ea e moartă! Urletul ei ne va bântui”

In articol:

Caz șocant într-o familie din Netherfield. O fetiță de doar 4 ani a fost sfâșiată de câinele familiei în spatele case. Câinele a omorât-o pe fetiță chiar sub privirile neputincioase ale mamei. Vecinii au auzit urletele de disperare ale femeii.

Fetiță de 4 ani, ucisă de câinele familiei

Tragedie fără margini pentru o familie din Netherfield. Alice Stones a fost ucisă de câinele familiei în grădina din spatele casei ei. Incidentul a avut loc pe proprietatea familiei din Milton Keynes, în jurul orei 17:00. Vecinii au auzit urletele de disperare ale mamei.

„ Am auzit țipete disperate aseară. Am auzit: «e moartă! Ea e moartă!». Mama ei Louise striga. Erau țipete pătrunzătoare. Vor rămâne cu mine pentru totdeauna. Urletul ei ne va bântui. A fost un coșmar. Inima mi-e distrusă. Mă vor bântui. Este îngrozitor. Alice merge la școală cu copiii mei. Este atât de dureros. Poliția a venit foarte repede. Nu pot să cred, ce tragedie...Există un câine acolo, este un câine mare, maro. L-am văzut doar în curte”, a mărturisit un vecin, pentru The Sun.

Bunicul fetiței, sfâșiat de durere, nu poate accepta moartea copilei. Acesta a mărturisit că are inima zdrobită și nu poate crede că micuța nu mai este printre ei.

Citește și: Anastasia a pierit la doar 17 ani, în tragedia de la Bucea. Îndurerați, colegii tinerei i-au făcut altar în sala de clasa: „Din cauza unui om și a iresponsabilității lui, altul moare”

Citeste si: „Când îmi dădea o palmă, vedeam stele verzi și îmi țiuia timpanul.” Oana Roman, despre întâmplările chinuitoare din copilărie- kfetele.ro

„ Încercăm doar să ne înțelegem cu ceea ce s-a întâmplat. Este îngrozitor”, a mărturisit bunicul lui Alice Stones.

Vecinii familiei sunt îndurerați și șocanți că un astfel de lucru îngrozitor s-a întâmplat micuței.

„ Este o tragedie absolută. Alice era atât de dulce. Era un înger. Inima mi-e distrusă. Ea și mama ei erau foarte apropiate nouă. Îmi pare atât de rău pentru ei. Este devastator. Inima mea este alături de familia ei. Nu au fost niciodată probleme cu câinii. Este atât de șocant.”, a declarat un vecin.

Polițiștii au venit de urgență la fața locului și au evacuat persoanele din zonă, cu teama că ar putea scăpa câinele din nou.

Alice Stone, ucisă de câinele familiei chiar sub privirile mamei sale [Sursa foto: CNNEW]

Câinele a fost eutanasiat de oamenii legii

Câinele agresiv a fost eutanasiat ulterior de oamenii legii, astfel să nu mai prezinte vreun pericol pentru familie sau vecini. Polițiștii au asigurat comunitatea că nu mai există niciun fel de pericol și pot ieși din locuințe fără să le fie teamă. De asemenea, ancheta va continua până se va afla cu exactitatea circumstanțele decesului micuței.

Citește și: Adrian a avut parte de o moarte cumplită, în groapa pe care a săpat-o chiar el! Ce s-a descoperit în locul în care tânărul și-a găsit sfârșitul? Apropiaților nu le vine să creadă

„ Este un incident absolut tragic, în care credem că un copil a fost ucis după ce a fost atacat de un câine. În mod clar, suntem în primele etape ale unei investigații și ar fi greșit și inutil să speculăm cu privire la circumstanțele exacte ale acestui incident în acest moment. Totuși, pentru a asigura siguranța publică, a fost luată mai devreme în această seară decizia de a eutanasia câinele implicat, iar acest lucru s-a făcut în mod uman. Înțeleg cât de mult va avea acest impact asupra comunității și asupra publicului, iar oamenii se pot aștepta să vadă o prezență mare a poliției în zonă în această seară și mai departe, în timp ce investigația noastră continuă.

Aș dori să-i asigur pe oameni că nu există niciun motiv să credem că există vreun pericol pentru public în acest moment. Oricine are îngrijorări ar trebui să se simtă liber să se adreseze ofițerilor noștri și să pună întrebări, dar îi îndemn pe oameni să nu speculeze cu privire la circumstanțe, în special pe platformele de socializare. De asemenea, înțeleg că acest caz va atrage atenția presei. Având în vedere acest lucru, aș dori să cer ca intimitatea familiei implicate să fie respectată în acest moment foarte dificil. Este imposibil de imaginat prin ce trebuie să treacă în acest moment. Vom oferi noi actualizări atunci când vom fi în măsură să facem acest lucru”, a declarat anchetatorul Matt Bullivan.