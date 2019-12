Ionuț Gojman a lăsat trecutul în urmă și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tânără blondă. Fosta ispită de la Insula a oferit primele declarații despre noua lui cucerire, pentru Spynews.ro.

Ea este noua iubită a lui Ionuț Gojman de la Insula. Primele declarații ale celor doi îndrăgostiți

Citeste si: Un copil a fost la un pas de a fi mâncat de viu de un tigru. Momentul halucinant a devenit viral pe rețelele de socializare

Citeste si: Primul Crăciun fără Alexandra! Ansamblul din care făcea parte victima lui Dincă a plecat la colindat prin Caracal

Femeia din viața lui se numește Salvia Rusu și spune că se potrivesc de minune, formând un cuplu de milioane.

„Ne cunoaștem de câțiva ani, cam 7 la număr. Întâmplarea a făcut să ne revedem la o cafenea în oraș în toamnă, chiar întâmplător. Am stat de vorbă, am tot împărtășit unul cu celălalt diverse lucruri, apoi am decis să ne revedem, de data aceasta doar noi doi. Cam așa a început povestea noastră. Și suntem așa de 2 luni. Ea este mai mică decât mine, are 25 de ani. Este tot ce mi-am dorit”, a declarat Ionuț Gojman, în exclusivitate pentru spynews.ro.

Mai mult decât atât, Ionuț Gojman deja s-a afișat cu noua lui iubită și chiar îi face declarații de dragoste pe Facebook.

„Sâmbătă dimineață, aproape unul de celălalt...doar NOI...decembrie...aproape seară...aproape iarnă...aproape liniște...aproape zâmbind...aproape un an nou...aproape de reușită...împreună..🤗" a fost mesajul lui Ionuț Gojman, pentru iubita lui.