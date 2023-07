”Ea îl întâlnea pe Arsenia Boca” Horia Brenciu, mărturisire neașteptată despre familia sa. Artistul nu a vorbit până acum public despre asta

In articol:

Horia Brenciu este în lumina reflectoarelor de decenii întregi, timp în care și-a adus ușor, ușor și familia în fața publicului larg.

Astfel că nu mai este niciun secret faptul că artistul este un tată și un soț extrem de devotat, fiind catalogat de mulți colegi de breaslă drept un familist convins.

Brenciu, legătură specială cu mătușa sa

Și nu este alături doar de soție și de copii, mai ales în momentele importante ale vieții, ci și de rude. Un exemplu în acest sens fiind faptul că acum, alături de fiica sa cea mare, cântărețul a dat o fugă până la Brașov.

Scurta călătorie a avut și un pretext anume și o destinație de suflet. Cei doi au ajuns acasă la mătușa artistului, care și-a aniversat ziua de naștere.

„Mioara este mătușa mea. Ea a împlinit, de curând, 90 ani, stă în cartierul vechi al Brașovului și are cel mai tânăr spirit pe care l-am întâlnit vreodată! Viața ei e plină de oameni, amintiri, emoții, lacrimi, dar și bucurii...”, a scris Horia Brenciu, pe contul său de Facebook.

Ulterior, Brenciu și-a continuat povestea despre Mioara și așa au aflat toți cei care fac parte din comunitatea sa online că mătușa de la munte este un om special, credincios și cu suflet mare.

Conform spuselor vedetei, sărbătorita are mereu povești de împărtășit despre familia din care se trage, dar și despre cei mai sfinți dintre noi, care s-au ridicat la ceruri.

”Ea e cea care îl întâlnea, cu mulți ani in urmă, pe Arsenie Boca, chiar lângă biserica Sfânta Treime, unde și locuiește. Si tot ea e cea care, din când in când, îmi povestește cu multă dragoste despre tata, dar in special despre mama. ”, a mai spus artistul.

Și tot spusele fostului prezentator o fac pe Mioara și o gazdă bună, primitoare, pregătită cu de toate pentru oaspeții ei, nu doar cu povești de suflet.

Tocmai de aceea, acum, în mod public, Horia Brenciu i-a promis că data viitoare va ajunge la Brașov, la ea acasă, cu toată familia de la București, în formulă extinsă, căci tare bine s-a mai simțit.

”Când ma duc la ea are mereu o cafea și o prăjitură, puse deoparte. După ce ne așezăm in bucătăria-i mică, mă pune zâmbind la curent cu toate noutățile din Șcheii Brașovului, iar apoi ma întreabă despre copiii mei... Facem schimb de povesti! Îmi poate istorisi mereu ceva nou despre orașul de la poalele Tâmpei. A văzut Brașovul in toate anotimpurile lui, cu bune si cu rele… Abia aștept să ne vedem din nou! Până atunci, Mioara dragă, te iubesc și îți doresc mulți ani sănătoși și promit că data viitoare venim cu tot familionul! Ai tai, Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice! ”, a concluzionat cunoscutul cântăreț.