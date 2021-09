Ei sunt noii concurenți de la Puterea dragostei! Primele imagini din sezonul patru al emisiunii

In articol:

Puterea dragostei s-a întors cu un nou sezon! 14 noi concurenți au intrat în casa iubirii, unde urmează să aducă în fața telespectatorilor noi povești de dragoste impresionante, cât și pvești de viață inedite.

Cine sunt cele 7 fete din casa Puterea dragostei, sezonul 4

Luni, 6 septembrie 2021, de la ora 11:00, prezentatoarea Cristina-Mihaela Dorobanțu vă prezintă cele 7 fete și cei 7 băieți din sezonul patru Puterea dragostei.

Adriana Mădălina Minea – 21.09.1996 – Este zodia Balanță și are 24 de ani. Adriana vine din București, dar s-a născut în Giurgiu. Este de profesie cosmetician. A zburat pentru prima dată cu avionul spre casa Puterea Dragostei. Speră să își găsească un partener în care să poată avea încredere din cauza relațiilor toxice prin care a trecut și în care a fost înșelată. Are foarte multă încredere în propriile forțe și se consideră cea mai frumoasă fată de la Puterea Dragostei.

Adriana de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Alina Elena Tiliță – 23.02.1996

– Este zodia Pești și are 25 de ani, locuiește de mai mulți ani în Roma, dar s-a născut la Focșani. Este de profesie barista la un coffee shop. Despre vechea ei relație spune că s-a încheiat deoarece dispăruse respectul dintre parteneri.ElenaCocioabă – 19.05.2000 – Este zodia Taur și Are 22 de ani, vine din Țicleni, Gorj. In prezent este studentă la Facultatea de Pedagogie.Ultima ei relație s-a încheiat din cauza infidelității partenerului.

Marinela Ileana Bocretaș – 26.04.1997 – Este zodia Taur și are 24 de ani, vine din High Wycombe – Londra, dar s-a născut în Cluj. Este de profesie hairstylist. Are o poveste de viață foarte tristă, fiind dusă la un centru de plasament de la vârsta de 7 ani. Tatăl ei biologic a decedat când ea avea 15 ani.

Mama trăiește, cu care concurenta ține totuși legătura. In Anglia locuiește alături de surorile ei, pe care le-a luat de la centrul de plasament pentru a le oferi o viață mai bună. Cele mai mici surori, doua gemene, au 17 ani.

Ultima ei relație a tinut „doar câteva luni”, dar a fost o dragoste intensă. S-au iubit cu pasiune, însă etapa vieții în care s-au intâlnit nu a fost propice relației lor.

Povestea a ajuns la final de curând, in iulie. Isi doreste un partener de viață puternic, care să nu se lase influențat de cei din jur.

Ileana de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Laura Denisa Dragna – 10.05.2002 – Este zodia Taur și are 19 ani. Tânăra vine din Bacău și este proaspăt absolventă de liceu. Se declara ca fiind o fire foarte răzbunătoare. Și-a înșelat fostul partener cu dușmanul lui după ce acesta o înșelase la rândul lui.

Georgiana Elena Oprea – 14.01.1994 – Este zodia Capricorn și are 27 de ani, locuieste in Anglia, dar s-a născut în Câmpulung. Lucrează ca operator producție la o tipografie din Anglia. Se consideră o fire romantică. Dezamăgită în dragoste, speră să își găsească alesul in Casa Puterea Dragostei. Ultima relație s-a destrămat din cauza apariției monotoniei. Este pregătită să îi scrie scrisori de dragoste băiatului pe care îl place.

Denisa de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Geanina Meran – 01.05.1993 – Este zodia Taur și are 28 de ani, vine din Galați. Este pasionată de modă, activând în comerțul textil, și de social media. A avut o relație de lungă durată, de 10 ani. In urma cu un an s-a despărțit de iubitul care o înșelase. A preferat să nu se mai înscrie la Facultatea de Medicină pentru a trece pragul casei Puterea Dragostei. Provine dintr-o familie numeroasă, mai are trei surori și doi frați. Se declară convinsă că va ajunge foarte departe în competiție.

Puterea dragostei, sezonul 4. Cine sunt băieții din noul sezon

Claudiu Ionuț Porcaru – 27.12.1995 – Este zodia Capricorn și are 25 de ani, vine din Iași. De profesie este antrenor de fitness. Parinții lui sunt divorțați pe când el avea doar 4 ani. El a crescut alături de mama și de sora lui. Tatăl său a decedat pe când el avea doar 8 ani. Iși dorește o iubită care să îi fie fidelă. Cea mai serioasă relație a luat sfârșit acum cinci ani; de atunci nu a mai reușit să isi intemeieze nicio relație serioasă.

Claudiu de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Alexandru Gabriel Bazat – 08.11.1998 – Are 23 de ani și este zodia Scorpion. El vine din Botoșani și lucrează ca kinetoterapeut și antrenor personal. Părinții săi au divorțat când el avea 12 ani. Speră să nu repete greșelile făcute în relație de părinții lui. Nu se află în relații bune cu tatăl lui. Despre mama lui spune că a ținut locul ambilor părinți și că îl dorește însurat altfel „nu îl va mai primi acasă”. A avut o relatie de patru ani, care a luat sfârșit după ce partenera i-a fost infidelă.

Iacob Gagea – 12.08.1996 – Este zodia Leu și are 25 de ani, vine din Londra, s-a născut lângă Cluj, dar are o locuință în Constanța. Are 12 frați, este plecat în străinătate de la 17 ani. O parte dintre frații lui locuiesc în Anglia. A venit în competiție pentru a o găsi pe cea cu care să își unească destinele la îndemnul părinților săi, care s-au căsătorit la vârsta de 24 de ani și vor ca fiul lor să le calce pe urme. Lucrează ca agent de securitate. A avut o relație cu Roxana Buzoiu, fostă concurentă în primele două sezoane Puterea Dragostei. Relația a fost scurtă (o lună), dar intensă, cei doi locuind împreună.

Iacob de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Bogdan Vlad Mureșan – 10.07.2001 – Este zodia Rac și are 20 de ani, vine din Cluj. In prezent studiază în Anglia pentru a deveni antrenor de fotbal și dezvoltare sportivă. Până acum nu a avut nicio relație. Niciodată nu face primul pas în dragoste dacă nu primește semnale că este dorit. Este pregătit să lupte cu toate armele din dotare cu rivalii lui în dragoste. Se declară competitiv și vrea în Marea Finală.

Vlad de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Codruț Cătălin Șerban – 06.03.2000 – Este zodia Pești și are 21 de ani și vine din Galați. Visează la o mare victorie în Marea Finală. Se consideră o persoană prietenoasă, dar și vulcanică, posesivă și geloasă. Este pasionat de mașini. Este fan al Roxanei, al Siminei și al Simonei din primul sezon Puterea Dragostei. Visează la o întâlnire cu Simona în casa PD. Este pregătit să treacă peste opoziția familiei pentru a avea o relație cu fata pe care o iubește.

Nicușor Delcea – 11.05.1992 – Are 29 de ani și este zodia Taur. Concurentul vine din Craiova și este de profesie fotomodel. Este pregătit să lupte din răsputeri pentru ceea ce își dorește. Se consideră a fi ambițios și vulcanic. Și-a înșelat fosta iubită deoarece aceasta îi îngrădea prea mult libertatea. Este pregătit să lupte cu toate armele din dotare cu rivalii săi pentru cea pe care o dorește.

Radu Valentin Dragne – 06.09.1996 – Este zodia Fecioară și are 25 de ani și vine din București. A făcut istorie în sezonul 3 prin intransigența cu care le-a tratat pe fetele cu care a intrat în conflict. Lucrează ca antrenor de fotbal la juniori. Iubește animalele foarte mult. Nu iartă niciun pas greșit al fetei pe care o place, dorindu-și ca aceasta să se concentreze exclusiv asupra lui.

Radu de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]