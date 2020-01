Iubitul secret al Cristinei Ţopescu este partenerul ei bde acum aproape 40 de ani. Cristina nu a fost măritată niciodată şi a fost mereu discretă cu viaţa sa sentimentală. Singura poveste de dragoste cunoscută a Cristinei este cea cu Ştefan Bănică Jr, care s-a consumat la începutul anilor 90. Cu toate acestea, Cristina a mai avut cel puţin un iubit, înainte să se cupleze cu Ştefan. (vezi motivul pentru care Cristina Ţopescu nu s-a măritat niciodată)

Afaceristul Sorin Mărcuş, amic al Cristinei, a scris un mesaj după decesul acesteia, în care a pomenit şi de iubitul ei din tinereţe. „Ne cunoastem de peste 40 de ani... ieșeam la dans in Ateneul Tineretului, la ceaiuri, la munte, la mare...Cristina tot timpul cu zâmbetul pe față, veselă si fericită! Se îndrăgostise la 19 ani de prietenul meu cel mai bun Marian si ieșeam in gască mai tot timpul..Apoi, după ‘90 fiecare pe drumul lui, dar ne mai vedeam intâmplător spre deloc in ultimii ani...”, a povestit Mărcuş.

Iubitul secret al Cristinei Ţopescu. Marian şi Cristina au rămas în relaţii bune

Cum Cristina s-a născut în 1960, înseamnă că era iubita lui Marian în 1979. În prezent, Marian, care este tatăl a doi copii, este partener la un restaurant din centrul Bucureştiului. La inaugurarea localului, care a avut loc acum aproape 15 ani, a fost invitată şi Cristina, semn că au rămas în relaţii bune după ce s-au separat. Cristina şi Marian s-au fotografiat zâmbitori la acel eveniment.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianaurie, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul Vitan-Bârzeşti, cenuşa fiind depusă într-o urnă la Cimitirul Bellu.