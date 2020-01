Cristina Ţopescu nu se înţelegea deloc cu fratele Cristi, după cum reiese dintr-un interviu din 2011. Atunci, Cristi a devenit tată pentru prima oară, soţia sa, Raluca, născându-l pe Noah. Ulterior, a mai apărut un fiu, Lucas. Lângă proaspeţii părinţi s-a aflat şi Cristian Ţopescu, care avea 73 de ani şi devenea bunic pentru prima oară. „Suntem o familie liniştită. Sora lui Cristi este mai agitată, dar, în general, avem toţi un temperament, cum se spune, flegmatic, nu? Într-o viaţă agitată, trebuie să fim liniştiţi, ca să facem faţă.”, a declarat Cristian Ţopescu pentru revista OK!. (vezi motivul pentru care Cristina Ţopescu nu s-a măritat niciodată)

Citeste si: Andreea Esca, șocată de vestea tragică a morții Cristinei Țopescu. Cele două au lucrat împreună trei ani

Citeste si: Cristina Țopescu a vrut să plece din România, în urmă cu 2 ani și jumătate! Vedeta și-a căutat un job în Italia dar s-a răzgândit în ultimul moment

“Mătuşa Cristina cum a reacţionat când l-a văzut pe Noah?”, l-a întrebat reporterul pe Cristi. „Cristina şi Noah nu s-au întâlnit încă, din diverse motive. Probabil că ea o să ajungă la un moment dat pe la noi. Aşa că nu pot să vă povestesc încă despre reacţia ei.”, a mărturisit fratele Cristinei Ţopescu. Ulterior, chiar Cristina a recunoscut, tot pentru OK!, că nu a cultivat relaţia cu nepoţii ei: "Sunt o mătuşă rea, pentru că n-am reuşit să-i văd pe cei doi nepoţi ai mei de nu ştiu cât timp".

Cristina Ţopescu nu se înţelegea cu fratele ei: "Mi-a spus că are o relație distantă și rece și cu el"

Relaţia rece dintre Cristina şi Cristi Ţopescu a fost confirmată şi de Sorin Mărcuş, un amic al celor doi: “Am încercat acum 2-3 ani să o mai scot din casă… m-a refuzat politicos...Am discutat cu fratele ei Cristi să găsim o soluție și mi-a spus că nu își mai dorește socializare si că are o relație distantă și rece și cu el… Ultima dată ne-am văzut la îmormântarea tatălui ei și am vorbit un pic…Ultimul mesaj i l-am dat în noiembrie anul trecut și nu mi-a răspuns...Singurătatea, depresia ucid... Drum bun suflet drag...”. Mai mult, surse care au fost duminică seara la casa vedetei din Tunari au susținut varianta că Cristina Țopescu nu prea era apropiată de familie, susţinând că avea o relație rece cu fratele ei. ”La fața locului, pentru a asista la cercetarea făcute de anchetatori a asistat și Cristi Țopescu, frate de tată cu Cristina”, au dezvăluit vecinii vedetei. Aceleași surse au vorbit și despre faptul că bărbatul a preferat să fie discret și să stea mai mult în spatele ușilor închise. De altfel, el le-ar fi mărturisit polițiștilor că nu mai avea de multă vreme o legătură cu sora lui, că ar fi existat multe neînțelegeri între ei, iar ele au condus la o ruptură.

Mai mult, fratele Cristinei Țopescu ar fi declarat că el și ziarista nu s-ar fi sunat nici de Sărbătorile acestea, dar nici cu alte ocazii legate de evenimente din familie de ani de zile. Cu toate acestea, și-a îndrăgit sora, dar a ales, pentru a evita conflictele, să fie departe de ea. În plus, Cristi s-a ocupat de formalităţile care au ţinut de incinerarea de la crematoriul din Vitan-Bîrzești. Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală. Cristian Ţopescu a avut trei copii, din trei căsnicii diferite, pe Cristina, Cristi şi Sebastian.