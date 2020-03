Anul trecut, la finele lunii septembrie, un cutremur a zguduit lumea mondenă mioritică! Elena Ionescu a divorțat de soțul ei, modelul Răzvan Stanciu, în ciuda faptului că aveau un bebeluș, iar în fața lumii, păreau cuplul perfect!

”Am stat împreună cam trei ani, dar, după venirea pe lume a copilului, totul avea să se schimbe! Eu am fost pregătită să devin mamă, el, cu siguranță, să fie tată NU! Poate a crezut că totul s-a derulat prea repede… Uneori e şi graba asta. A vrut să mai trăiască un pic, să mai copilărească și a plecat. Aşa a fost să fie. Probabil că iubirea noastră s-a stins la momentul potrivit”, a povestit Elena la Survivor România.

Ce a spus Elena de la Survivor la divorț! ” Eu nu m-am căsătorit va să divoțez, însă dragoste cu sila nu se poate”

Declarațiile făcute de faimoasa Elena de la Survivor România avea să completeze ce a spus cântăreața mai demult despre căsnicia ei eșuată. ”Eu nu m-am căsătorit ca să divorţez. M-am căsătorit ca să am o familie, un copil. Însă, nu a fost să fie, dragoste cu sila nu se face. Când doi oameni nu se mai respectă, deja mult din relaţie s-a pierdut. Eu respect, dacă pot să îmi asum o calitate este respectul faţă de persoana de lângă mine şi faţă de mine. Toţi greşim, după greşeală se întâmplă nişte lucruri sau nu. Cineva îşi asumă sau nu, poate să susţină o situaţie sau nu. Categoric (n.r. a fost ceva de neiertat) altfel, încă eram împreună. Eu iubesc cu totul în general şi sunt cu totul în orice. Când conştientizezi nişte lucruri, nu poţi să spui decât că a fost cel mai bine pentru amândoi aşa. Prefer să păstrez ce a fost frumos, să nu arunc cu nămol în ce a fost, pentru că avem un copil”, a mărturisit faimoasa de la Survivor România.

Elena de la Survivor România a vorbit despre trădările fostului soț! ”Iubita lui este asistentăTV”

Elena de la Survivor România a vorbit despre trădările fostului soț. ”Îmi este greu să îmi aduc aminte de acea despărțire, dar ea face parte din viața mea și nu am încotro, trebuie să o accept. Eu și soțul meu ne-am iubit, a fost o poveste frumoasă, dar la un moment dat, el a decis să se întoarcă la fosta lui iubită, o domnișoară asistentă TV. Am fost supărată atunci, am simțit multă durere, dar, repet, asta e…Acum, suntem numai eu și băiețelul nostru ca familie, atât, el, din păcate, și cu regret o zic, nu prea este un tată așa cum ar trebui, fiindcă, se implică foarte puțin în creșterea copilului…”, a explicat Elena Ionescu în emisiune,