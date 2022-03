Elena Ionescu, adevăratul motiv pentru care este singură: „Nu îmi doresc cu orice preț!” Ce bărbat ar accepta în viața ei?

In articol:

După ce a adus pe lume un băiețel minunat, Elea Ionescu a rămas măimică singură și a fost nevoită să-și crească băiețelul fără tată. După despărțirea de tatăl copilului, artista nu și-a mai refăcut viața sentimentală, însă se pare că nici nu are de gând să facă acest lucru prea curând.

În momentul de față, Elena Ionescu se axează pe creșterea băiețelului ei în vârstă de 3 ani și pe carieră. A lăsat viața sentimentală pe ultimul loc. În cadrul unui interviu, cântăreața a explicat de nu nu își dorește o relație acum.

Elena Ionescu este o mămică singură

Elena Ionescu este deschisă întemeierii unei familii alături de un bărbat, însă această dorință nu o face să-și dorească acest lucru cu orice preț. Artista este conștientă de faptul că, fiind mămică, își poate găsi mai greu un partener pe placul ei și pe care cel mic să îl accepte.

Este foarte important pentru ea ca micuțul Răzvan să se simtă confortabil în prezența celui care va deveni soțul mamei sale, așa că Elena Ionescu pune foarte mult preț pe părerea celui mic. Fericirea băiețeluui ei este tot ceea ce contează pentru ea și nu ar putea face vreodată vreun compromis din acest punct de vedere.

Elena Ionescu [Sursa foto: Instagram]

„Cu dragostea încă nu am avut timp. Niciodată nu am să spun că nu îmi doresc, eu îmi doresc o familie, dar nu îmi doresc cu orice preț, asta e clar. Sunt un om împlinit, am tot ce-mi trebuie. Părerea lui (nr. a fiului ei) pentru mine va fi foarte importantă. Da (nr. e greu să-și facă o relație pentru că are copil), clar. În primul rând, el trebuie să aibă niște lucruri pe care eu să le văd să pot să-l accept în viața mea”, a mărturisit Elena Ionescu în cadrul unei emisiuni.

Elena Ionescu face tot ce îi stă în putință pentru ca micuțul ei să crească în cel mai frumos mod și să nu ducă lipsă de nimic, motiv pentru care se străduiește să fie o mămică model și să-i ofere fiului ei toată dragostea și atenția de care are nevoie pentru a se simți iubit și important.