Elena Ionescu se mărită?! Gestul care a dat-o de gol pe vedetă

Elena Ionescu se mărită?! Iată ce a dat-o de gol pe artista care în prezent ste mamă singură, după ce a divorțat de Dragoș Stanciu la doar șase luni de la căsătorie.

In articol:

Elena Ionescu[Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu a susținut că ruptura dintre ea și soțul ei s-a produs din cauza unei alte femei. Însă, Dragoș, tatăl copilului ei, este de părere că nepotrivirea de caractere a dus la despărțirea lor.

„Da, este adevărat. Urmează să se finalizeze divorţul… Pur şi simplu, aşa a fost să fie. Am stabilit amândoi că este mai bine să ne separăm. Sincer, nu am nici eu un motiv anume. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins…. ne-am aprins repede şi ne-am stins la fel de repede, glumesc îţi dai seama. Vom rămâne în relaţii foarte bune pentru cel mic… Am vorbit de mai multe ori. Am stat şi ne-am gândit amândoi. Totul este ok şi vom rămâne ok pentru cel mic”, a spus fostul soț al artistei după despărțire.

În prezent, Elena Ionescu este mai fericită ca oricând și se bucură de viața de mămică, ocupându-se de creșterea frumoasă și armonioasă a copilului ei. Ba, chiar se pare că este pregătită pentru o nouă iubire.

Elena Ionescu[Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu se mărită?!

Frumoasa cântăreață susține că este liberă, iar tot timpul și-l dedică pentru creșterea băiețelului ei și pentru carieră, dar semnele o contrazic.

În cadrul unui reality show la care a participat, Elena Ionescu s-a împiedicat de mai multe ori, iar o vorbă din bătrâni spune că acesta este semn clar că urmează o căsătorie.

În ultimul episod al emisiunii, frumoasa cântăreață a fost la o cabană de la munte, unde a luat o căzătură zdravănă. Rămâne de văzut dacă superstiția de va adeveri sau nu. Cert este că Elena Ionescu este tânără și frumoasă și are toate șansele să își întâlnească sufletul pereche curând.